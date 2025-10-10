SI ČESTITAO KIM DŽONG UNU: Bez obzira na međunarodnu situaciju ostaje razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje

KINESKI predsednik Si Đinping, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK), danas je uputio čestitku severnokorejskom lideru Kim Džong Unu, generalnom sekretaru Radničke partije Koreje (RPK), povodom 80. godišnjice njenog osnivanja, u kojoj je istakao da bez obzira na to kako se međunarodna situacija menja, nepokolebljiva politika KPK i kineske vlade ostaje održavanje, konsolidacija i razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje.

Foto: Profimedia/Vikipedija

Kina je spremna da sarađuje sa Severnom Korejom na jačanju strateške komunikacije, produbljivanju praktične saradnje, unapređenju koordinacije i promociji stalnog razvoja bilateralnih odnosa, kako bi bolje služila socijalističkim ciljevima obe zemlje i dala pozitivan doprinos regionalnom i globalnom miru, stabilnosti i prosperitetu, naveo je Si, prenosi Sinhua.

U svojoj čestitki, Si je, u ime Centralnog komiteta KPK i u svoje ime, uputio "tople čestitke i najlepše želje drugu generalnom sekretaru Kimu, Centralnom komitetu Radnog pakta Pekinga (RPK), svim članovima RPK i narodu Demokratske Narodne Republike Koreje (DNRK) povodom 80. godišnjice osnivanja RPK", navodi agencija.

Napominjući da su i Kina i Severna Koreja socijalističke zemlje kojima rukovode komunističke partije, Si je rekao da je poslednjih godina održao više sastanaka sa Kimom kako bi predvodili i upravljali razvojem odnosa između dve stranke i dve zemlje, otvarajući novo poglavlje u prijateljstvu Kine i Severne Koreje.

Si je, takođe, podsetio na Kimovu nedavnu posetu Kini, tokom koje je prisustvovao obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu i tokom koje su dva lidera vodila detaljne razgovore i zacrtala kurs za dalji razvoj prijateljskih i saradničkih odnosa između Kine i Severne Koreje.

On je istakao da je RPK tokom proteklih 80 godina ujedinila i vodila narod DNRK da napreduje i prevazilazi teškoće, ostvarujući impresivne rezultate u unapređenju socijalističkog cilja DNRK.

U poslednjim godinama, kako je dodao Si, saborac i generalni sekretar je predvodio Partiju i narod DNRK u istrajnom radu na jačanju izgradnje partije, razvoju ekonomije i poboljšanju životnog standarda ljudi.

Si je poželeo da pod snažnim rukovodstvom WPK, na čelu sa saborcem i generalnim sekretarom, socijalistička misija DNRK nastavi da ostvaruje nove uspehe, i da zemlja dočeka uspešno održavanje 9. Kongresa RPK.

On je, takođe, uputio najbolje želje RPK za još veće uspehe, izražavajući nadu da će prijateljstvo između Kine i DNRK biti večito.

(Tanjug)

