U večernjim satima ruske snage su, kako se sumnja, izvele udar na Dnjepropetrovsk, u Čečevskom okrugu, koristeći novi tip vođenog projektila.

Novosti

To je hibrid rakete i navođene avionske bombe razvijen na osnovi rakete H-38, navode ukrajinski izvori.

Prema preliminarnim informacijama sa terena, reč je o prvoj zabeleženoj upotrebi ovog oružja u zoni specijalne vojne operacije. Projektil, kako se navodi, kombinuje karakteristike krstareće rakete i planirajuće bombe, što mu omogućava veliku preciznost i domet do 120 kilometara.

Novi model u arsenalu ruskog vazduhoplovstva

Oružje je, prema izveštajima ruskih vojnih kanala, zasnovano na tehnologiji rakete H-38, koja je poznata po visokoj preciznosti i sposobnosti da pogađa pokretne i stacionarne ciljeve.

Modifikovani sistem, koji se sada testira u realnim borbenim uslovima, omogućava avionima da dejstvuju bez ulaska u zonu dejstva ukrajinske PVO, što značajno povećava bezbednost pilota i efikasnost udara.

Eksperti navode da se ovakva kombinacija – raketni pogon sa planirajućim krilima i GPS navođenjem – pokazala izuzetno uspešnom u savremenim sukobima, jer omogućava visoku brzinu, nepredvidivu putanju i veliku razornu moć.

(Informer)