PUTIN O SITUACIJI NA RATIŠTU: Ukrajina se povlači duž cele linije fronta, inicijativa u potpunosti u našim rukama

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je sinoć u Sankt Peterburgu da se ukrajinska vojska povlači duž cele linije fronta i da je strateška inicijativa u ratu u Ukrajini u potpunosti u rukama oružanih snaga Rusije.

Foto: Profimedia

Putin je na sastanku sa načelnikom Generalštaba ruske vojske generalom Valerijem Gerasimovom i komandantima pojedinih formacija ruske vojske, koji su podneli raport o situaciji na liniji fronta, naveo da su ruske oružane snage ove godine preuzele kontrolu nad skoro 5.000 kvadratnih kilometara teritorije i 212 naseljenih mesta.

Putin je rekao i da Ukrajina pokušava da gađa civilne ciljeve duboko unutar ruske teritorije, ali da to neće pomoći vlastima u Kijevu.

On je istakao značajnu ulogu ruske odbrambene industrije u obezbeđivanju uspešnog delovanja ruske vojske, prenosi Interfaks.

"Preduzeća odbrambene industrije u potpunosti zadovoljavaju potrebe Oružanih snaga za visokopreciznim oružjem", naglasio je ruski predsednik.

Putin je proveo rođendanski dan u rodnom Sankt Peterburgu gde je posetio Petropavlovsku katedralu u Petropavlovskoj tvrđavi, održao sastanak sa komandantima ruskih trupa i položio cveće na grob ruskog cara Petra I.

Putin je nakon povratka iz Sankt Peterburga u Moskvu održao operativni sastanak sa članovima Saveta bezbednosti Rusije.