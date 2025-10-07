PRVI U ZEMLJI SA NUKLEARNIM RAKETAMA Kim DŽong Un na novom razaraču: U Pjongjangu otvorena vojna izložba najnovijeg naoružanja (FOTO)

SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un posetio je ratni brod "Čoe Hjon", novi razarač težak 5.000 tona, koji je, prema tvrdnjama Pjongjanga, prvi u zemlji te klase opremljen nuklearnim raketama.

Foto Tanjug/AP/KCNA

Kim je rekao da je brod razvijen kako bi "kažnjavao neprijateljske provokacije" i da je njegovo porinuće dokaz "razvoja oružanih snaga zasnovanih na doktrini Čuče", severnokorejskoj ideologiji samostalnosti, prenela je KCNA.

"Zapanjujuće sposobnosti naše mornarice moraju da se koriste u ogromnom okeanu kako bi se odvratile ili kaznile provokacije koje ugrožavaju suverenitet", poručio je Kim, prenosi Tanjug.

Foto telegram/warhistoryalconafter/KCNA

"Čoe Hjon" je jedan od dva razarača te klase koje je Severna Koreja završila ove godine.

Kim je najavio planove za izgradnju još jednog broda istog tipa do oktobra 2026. godine.

Foto telegram/warhistoryalconafter/KCNA

Prema tvrdnjama južnokorejske vojske, brod je mogao da bude razvijen uz pomoć Rusije, možda u zamenu za slanje severnokorejskih boraca u Ukrajinu.

Moskva i Pjongjang nisu komentarisali te navode.

Fotografije koje je objavila KCNA prikazuju Kima kako obilazi komandni centar unutar broda, gde se vidi elektronska oprema i mape, kao i kako komanduje u prisustvu visokih vojnih zvaničnika.

U Pjongjangu je otvorena izložba naoružanja „Nacionalni razvoj odbrane 2025“, kojoj je prisustvovao i Kim Džong Un.

Pored već poznatih primeraka, izložena su određena točkovasta vozila — laki tenk i samohodni minobacač — kao i sistem protivvazdušne odbrane konceptualno sličan Panciru/Tunguski.

Foto telegram/warhistoryalconafter/KCNA

-Poslednjih godina razvijeno je i unapređeno oružje sposobno da proaktivno i efikasno reaguje na brzo promenljive principe modernog ratovanja, a najnovija dostignuća nauke i tehnologije, uključujući veštačku inteligenciju, brzo su implementirana, potvrđujući njihovu primenljivost ne samo u sadašnjem ratu već i u budućim ratovima, u smislu sposobnosti ratovanja. Ovo je važna karakteristika razvoja domaće odbrambene nauke i tehnologije, što se može videti na najnovijoj izložbi“, rekao je lider DNRK.

(rt.rs/warhistoryalconafter)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta