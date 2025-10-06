Svet

MAKRON PRIHVATIO LEKORNIJEVU OSTAVKU: Francuska u dubokoj političkoj krizi

Francuski predsednik Emanuel Makron prihvatio je ostavku premijera Sebastijana Lekornija.

МАКРОН ПРИХВАТИО ЛЕКОРНИЈЕВУ ОСТАВКУ: Француска у дубокој политичкој кризи

AP Photo/Christophe Ena

Sebastijan Lekorni je samo nekoliko sati posle imenovanja ministara i sastava vlade, podneo jutros ostavku, koju je francuski predsednik Makron prihvatio.

Opozicija i javnost su oštro kritikovali sastav vlade, posle čega je Lekorni bio primoran da se povuče.

Imenovan je za mandatara pre mesec dana i time je potukao rekord u Petoj republici po najkraćem mandatu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OBAMIN PARAVAN ZA SOROŠA: Novac za izgradnju predsedničkog centra bivšeg šefa Bele kuće otišao u fondaciju Tajds
Svet

0 0

OBAMIN PARAVAN ZA SOROŠA: Novac za izgradnju predsedničkog centra bivšeg šefa Bele kuće otišao u fondaciju "Tajds"

MILIONI dolara namenjeni za izgradnju predsedničkog kampusa bivšeg šefa Bele kuće Baraka Obame u Čikagu "ispod žita" su završili na broju računa fondacije "Tajds", čiji je jedan od glavnih finansijera američki milijarder Džordž Soroš. Kako otkrivaju američki mediji, pozivajući se na poreske izveštaje, Obamina fondacija je tokom 2022. i 2023. godine preusmerila dva miliona dolara ovoj asocijaciji, koja, kako se navodi, podržava antiizraelske grupe koje su na univerzitetima Ajvi lige organizovale proteste zbog rata u Pojasu Gaze.

06. 10. 2025. u 17:43

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP O PUTINOVOJ PONUDI ZA NUKLEARNO ORUŽJE: Zvuči kao dobra ideja

TRAMP O PUTINOVOJ PONUDI ZA NUKLEARNO ORUŽJE: Zvuči kao dobra ideja