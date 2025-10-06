MAKRON PRIHVATIO LEKORNIJEVU OSTAVKU: Francuska u dubokoj političkoj krizi

Francuski predsednik Emanuel Makron prihvatio je ostavku premijera Sebastijana Lekornija.

AP Photo/Christophe Ena

Sebastijan Lekorni je samo nekoliko sati posle imenovanja ministara i sastava vlade, podneo jutros ostavku, koju je francuski predsednik Makron prihvatio.

Opozicija i javnost su oštro kritikovali sastav vlade, posle čega je Lekorni bio primoran da se povuče.

Imenovan je za mandatara pre mesec dana i time je potukao rekord u Petoj republici po najkraćem mandatu.