RATNI BRODOVI I AVIONI ŠTITE VREDNE RIBE ILJIŠE: Neobična specijalna operacija Odbrambenih snaga Bangladeša

ODBRAMBENE snage Bangladeša saopštile su da su rasporedile ratne brodove i patrolne avione kao deo specijalne operacije nadzora radi zaštite vredne ribe iljiše od ilegalnog ribolova tokom sezone.

Bangladeške vlasti saopštile su u subotu da je uvedena tronedeljna zabrana ribolova od 4. do 25. oktobra kako bi se zaštitila mrestilišta.

Uprava za odnose s javnošću oružanih snaga objavila je da je u cilju sprovođenja zabrane i zaštite ribe angažovano 17 ratnih brodova i patrolni helikopteri.

- Ratni brodovi i najsavremeniji morski patrolni avioni vrše nadzor 24 časa dnevno kako bi sprečili ulazak domaćih i stranih ribara u duboke vode - navedeno je u saopštenju.

Iljiša, riba slična haringi, smatra se nacionalnim jelom Bangladeša i omiljen je delikates u Zapadnom Bengalu u susednoj Indiji.

Milioni ljudi u Bangladešu zavise od iljiše, čija je cena u glavnom gradu Daki do 2.200 taka (1,840 dinara) po kilogramu.

Indijske ribarske flote često love u slankastim vodama reke Gang i njene velike delte, kako bi zadovoljile potražnju u megapolisu Kolkati i širom države Zapadni Bengal, koja ima preko 100 miliona stanovnika.

Ekološki stručnjaci kažu da su populacije ove ribe pogođene i promenama u ekološki osetljivim, nisko postavljenim deltama, koje su ugrožene porastom nivoa mora usled klimatskih promena.

Međutim, postoji i zabrinutost da bi prisustvo brodova moglo uznemiriti ribe u kritičnom trenutku mrešćenja.

Md Abdul Vahab, bivši šef projekta Eco Fish u okviru organizacije WorldFish, izjavio je za AFP da je iljiši potrebna "mirna i nenarušena voda za mrest" i predložio upotrebu dronova kao alternativu.

Vlada Bangladeša obezbedila je 25 kilograma pirinča po ribarskoj porodici kao nadoknadu tokom perioda zabrane ribolova.

Ipak, neki ribari smatraju da to nije dovoljno.

- Ove tri nedelje su veoma teške za nas ribare, jer nemamo drugih načina da preživimo -rekao je Satar Madži, 60-godišnji ribar.

