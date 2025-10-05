RATNI BRODOVI I AVIONI ŠTITE VREDNE RIBE ILJIŠE: Neobična specijalna operacija Odbrambenih snaga Bangladeša
ODBRAMBENE snage Bangladeša saopštile su da su rasporedile ratne brodove i patrolne avione kao deo specijalne operacije nadzora radi zaštite vredne ribe iljiše od ilegalnog ribolova tokom sezone.
Bangladeške vlasti saopštile su u subotu da je uvedena tronedeljna zabrana ribolova od 4. do 25. oktobra kako bi se zaštitila mrestilišta.
Uprava za odnose s javnošću oružanih snaga objavila je da je u cilju sprovođenja zabrane i zaštite ribe angažovano 17 ratnih brodova i patrolni helikopteri.
- Ratni brodovi i najsavremeniji morski patrolni avioni vrše nadzor 24 časa dnevno kako bi sprečili ulazak domaćih i stranih ribara u duboke vode - navedeno je u saopštenju.
Iljiša, riba slična haringi, smatra se nacionalnim jelom Bangladeša i omiljen je delikates u Zapadnom Bengalu u susednoj Indiji.
Milioni ljudi u Bangladešu zavise od iljiše, čija je cena u glavnom gradu Daki do 2.200 taka (1,840 dinara) po kilogramu.
Indijske ribarske flote često love u slankastim vodama reke Gang i njene velike delte, kako bi zadovoljile potražnju u megapolisu Kolkati i širom države Zapadni Bengal, koja ima preko 100 miliona stanovnika.
Ekološki stručnjaci kažu da su populacije ove ribe pogođene i promenama u ekološki osetljivim, nisko postavljenim deltama, koje su ugrožene porastom nivoa mora usled klimatskih promena.
Međutim, postoji i zabrinutost da bi prisustvo brodova moglo uznemiriti ribe u kritičnom trenutku mrešćenja.
Md Abdul Vahab, bivši šef projekta Eco Fish u okviru organizacije WorldFish, izjavio je za AFP da je iljiši potrebna "mirna i nenarušena voda za mrest" i predložio upotrebu dronova kao alternativu.
Vlada Bangladeša obezbedila je 25 kilograma pirinča po ribarskoj porodici kao nadoknadu tokom perioda zabrane ribolova.
Ipak, neki ribari smatraju da to nije dovoljno.
- Ove tri nedelje su veoma teške za nas ribare, jer nemamo drugih načina da preživimo -rekao je Satar Madži, 60-godišnji ribar.
(Peninsula)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)