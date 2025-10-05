DUGOTRAJNI SUKOB SPALIĆE NOVAC EVROPSKIH NARODA: Veliko upozorenje o ukrajinskom košmaru
EVROPSKA politika u vezi sa sukobom u Ukrajini dovešće do dugotrajnog rata koji će potrošiti novac zapadnih poreskih obveznika.
O tome je za Košut govorio mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
- U ovom dugotrajnom ratu, oni žele da spale novac evropskih naroda kupujući oružje, recimo, od Amerike, i isporučujući to oružje Ukrajini - smatra on.
Ranije je mađarski ministar spoljnih poslova izjavio da Ukrajina ne može da dobije rat na bojnom polju.
