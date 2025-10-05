PUTIN UPOZORAVA: Evo šta će se desiti ukoliko SAD isporuče rakete Tomahavk Ukrajini
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi isporuke raketa "Tomahavk" Kijevu uništile pozitivne tendencije koje su se tek počele pojavljivati u odnosima Moskve i Vašingtona.
- Bilo je pitanja koja su se odnosila, recimo, na razgovore o isporukama novih sistema naoružanja, uključujući dalekometne i visoko precizne sisteme - "Tomahavke" i slično. Već sam rekao da će to dovesti do urušavanja naših odnosa, barem onih pozitivnih tendencija koje su se tek nazirale - rekao je Putin u intervjuu novinaru „Rusije 1“ Pavlu Zarubinu.
Putin je ranije upozorio da bi upotreba raketa "Tomahavk" od strane Kijeva nanela ozbiljnu štetu odnosima Rusije i Sjedinjenih Država, naglasivši da je njihova primena na ukrajinskom tlu bez direktnog učešća američkih vojnika - nemoguća.
Podsetimo, potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je za televiziju Foks njuz da administracija predsednika SAD Donalda Trampa razmatra mogućnost isporuke krstarećih raketa "Tomahavk" Ukrajini, ali da konačno rešenje ostaje u nadležnosti samog predsednika.
