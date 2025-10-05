Svet

PUTIN UPOZORAVA: Evo šta će se desiti ukoliko SAD isporuče rakete Tomahavk Ukrajini

Новости онлине

05. 10. 2025. u 10:55

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi isporuke raketa "Tomahavk" Kijevu uništile pozitivne tendencije koje su se tek počele pojavljivati u odnosima Moskve i Vašingtona.

ПУТИН УПОЗОРАВА: Ево шта ће се десити уколико САД испоручe ракете Томахавк Украјини

Foto: Profimedia/ilustracija

- Bilo je pitanja koja su se odnosila, recimo, na razgovore o isporukama novih sistema naoružanja, uključujući dalekometne i visoko precizne sisteme - "Tomahavke" i slično. Već sam rekao da će to dovesti do urušavanja naših odnosa, barem onih pozitivnih tendencija koje su se tek nazirale - rekao je Putin u intervjuu novinaru „Rusije 1“ Pavlu Zarubinu.

Putin je ranije upozorio da bi upotreba raketa "Tomahavk" od strane Kijeva nanela ozbiljnu štetu odnosima Rusije i Sjedinjenih Država, naglasivši da je njihova primena na ukrajinskom tlu bez direktnog učešća američkih vojnika - nemoguća.

Podsetimo, potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je za televiziju Foks njuz da administracija predsednika SAD Donalda Trampa razmatra mogućnost isporuke krstarećih raketa "Tomahavk" Ukrajini, ali da konačno rešenje ostaje u nadležnosti samog predsednika.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način

G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način