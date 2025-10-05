Svet

RUSKI SISTEMI PVO U PRIPRAVNOSTI: Šta sve može da obara američke rakete „tomahavk“

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2025. u 07:00

VIŠE ruskih protivvazdušnih raketnih sistema sposobno je da efikasno uništava američke rakete „tomahavk“, izjavio je ruski vojni ekspert Jurij Knutov, a kako je istakao, među njima su i S-300 i S-400, ali i drugi.

Foto printskrin youtube Secret Weapons

-To je, na primer, S-300. A što se tiče ifrastrukture, onda su tu S-400 i S-350 “Vitjaz”, koji se čak naziva “ubica krstarećih raketa”. U pojedinim slučajevima i “Pancir” može uspešno da deluje“, rekao je Knutov.

On je naglasio da američke rakete mogu stići u Ukrajinu morskim putem preko Odese ili kopnenim putem preko Poljske, ali da će teško dospeti do mesta raspoređivanja, jer će biti uništene ranije.

Predsednik Vladimir Putin je tokom govora na zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“ izjavio da isporuka Kijevu raketa „tomahavk“ neće promeniti situaciju na bojnom polju, ali će njihova upotreba naštetiti odnosima Rusije i SAD.

Istovremeno, američki Volstir džurnal preneo je da je američki predsednik izjavio kako je otvoren za ukidanje ograničenja na korišćenje američkog dalekometnog oružja za udare u dubini teritorije Rusije, ali nije dao konkretna obećanja o reviziji postojećih ograničenja.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da su izjave o mogućoj isporuci raketa „tomahavk“ Ukrajini „veoma ozbiljne“.

(sputnikportal.rs)

