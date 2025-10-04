DRON UZBURKAO FRANKFURTSKI AERODROM: Uhapšen Hrvat, policija otkrila šta stoji iza svega
NA aerodromu u Frankfurtu uočen je dron, a zbog sumnje da je njime upravljao uhapšen je 41-godišnji hrvatski državljanin, ekskluzivno je objavio "Bild". Incident se dogodio u četvrtak, 2. oktobra, a policija je sada objavila više detalja o pozadini događaja.
- Nema naznaka o vezama 41-godišnjaka sa Rusijom - rekli su iz policije, prenose nemački mediji.
Pozadina incidenta još uvek je nejasna, kao i da li je reč o komercijalnom dronu za amatere ili o većem letećem objektu. Protiv osumnjičenog pilota drona pokrenut je prekršajni postupak.
Zahvaljujući brzoj reakciji i sistemu za detekciju, dron je lociran u zapadnom delu frankfurtskog aerodroma - na udaljenosti od oko 700 metara i odmah je zaplenjen. Zbog toga prekid vazdušnog saobraćaja nije bio potreban, izjavio je portparol frankfurtske policije za Nemačku novinsku agenciju.
Portparol je naglasio kako let drona na aerodromu očigledno nije povezan sa nedavnim incidentima u Minhenu.
(Index.hr)
