IMA POVREĐENIH: Kamioni skoro zgnječili minibus u kom su bila deca (VIDEO)

Novosti online

04. 10. 2025. u 15:39

DVA kamiona skoro su zgnječila minibus sa decom u Daljnerečensku.

Foto: Printskrin REN TV

Šest lica je povređeno.

Nesreća se dogodila na putu A-370. Autobus sa decom kretao se ka Habarovsku.

Vozač kamiona je prekršio bezbednosno rastojanje i udario u minibus, koji se potom sudario sa drugim kamionom koji je vozio ispred njega, piše REN TV.

U vozilu je bilo osam lica, od kojih je šestoro dece rođene 2011. i 2013. godine.

