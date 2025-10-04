IMA POVREĐENIH: Kamioni skoro zgnječili minibus u kom su bila deca (VIDEO)
DVA kamiona skoro su zgnječila minibus sa decom u Daljnerečensku.
Šest lica je povređeno.
Nesreća se dogodila na putu A-370. Autobus sa decom kretao se ka Habarovsku.
Vozač kamiona je prekršio bezbednosno rastojanje i udario u minibus, koji se potom sudario sa drugim kamionom koji je vozio ispred njega, piše REN TV.
U vozilu je bilo osam lica, od kojih je šestoro dece rođene 2011. i 2013. godine.
