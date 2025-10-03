PONOVO HAOS U MINHENU Hiljade putnika čeka na terminalima: Zatvorene obe piste aerodroma, navodno uzrok dronovi (FOTO)
OBE piste na aerodromu u Minhenu zatvorene su večeras drugi put za manje od 24 sata, a pilot aviona, čiji je polazak otkazan, obavestio je putnike da su ponovo primećeni dronovi.
Pilot aviona na letu za London rekao je putnicima da su policijski helikopteri u vazduhu i da nije jasno da li će let biti uopšte obavljen večeras, preneo je Rojters.
Portparol aerodromske policije rekao je da su obe minhenske piste zatvorene, ali da razlog zatvaranja još nije jasan.
Prema pisanju nemačkih medija ponovo su izdata upozorenja na dronove! Tomas Borovik, portparol Federalne policijske direkcije u Minhenu, rekao je za BILD:
„Istražujemo dojavu da je možda viđen dron. Iz bezbednosnih razloga, kontrola leta je obustavila letove u 21:28. Bezbednost je na prvom mestu.“
U međuvremenu, aerodrom u Minhenu je na svojoj veb stranici objavio: „Uveče 3. oktobra, nemačka kontrola leta (DFS) je ograničila letove na aerodromu u Minhenu kao meru predostrožnosti zbog nepotvrđenih viđenja dronova i obustavila ih do daljnjeg.“
Portal Flightradar24 izveštava o 17 preusmerenih letova na X do sada. Veb stranica aerodroma pokazuje da su svi polasci otkazani ove večeri. To znači da će hiljade putnika verovatno ponovo morati da prenoće u terminalu. Zbog Oktoberfesta, hoteli u Minhenu su trenutno potpuno rezervisani.
Povratk kući u Beograd čeka i oko 200 putnika koji su iz Porta krenuli posle utakmice Porto-Crvena zvezda. Među blokiranim putnicima na minhenskom aerodromu su i 23 srpskih novinara, među kojima i "Novosti", koji su izveštavali sa utakmice Porto - Crvena Zvezda u Ligi Evrope u tranzitu sa leta iz Porta.
Aerodrom u Minhenu bio je zatvoren i u četvrtak uveče zbog pojave dronova, zbog čega su otkazana ili preusmerena 32 leta, što je pogodilo oko 3.000 putnika.
(Tanjug/VN)
