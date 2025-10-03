RUSKA PORUKA ZELENSKOM Nema bezbednog dela zemlje: Iskanderi pogodili Poltavu, dronovi zapalili gasna postrojenja od Harkova do Odese (VIDEO)

U NOĆI na 3. oktobar, centralna Ukrajina i više istočnih i južnih oblasti našle su se pod najintenzivnijim kombinovanim napadom dronova i raketa u poslednjim nedeljama.

Foto MO Rusije

Prema lokalnim izveštajima, sedam krstarećih raketa Iskander-K pogodilo je šire područje Poltave, dok su paralelno rojne grupe dronova Geranj i dodatne krstareće i balističke rakete ciljale kritičnu infrastrukturu u Harkovskoj, Dnjepropetrovskoj, Odeskoj, Kijevskoj, Sumskoj i Černigovskoj oblasti.

POLTAVA: UDARI U ZORU, ŠTETA SE PROCENjUJE

Eksplozije su zabeležene kasno posle ponoći i u ranim jutarnjim satima. Prve informacije govore o više pogođenih lokacija u gradu i predgrađima. Broj žrtava i razmere štete još se utvrđuju, a spasilačke ekipe pretražuju pogođena područja.

Zvanični Kijev do trenutka pisanja teksta nije objavio konsolidovan bilans. Moskva se, takođe, nije oglašavala o ovom talasu udara.

SATELITI BELEŽE POŽARE NA GASNOJ INFRASTRUKTURI

Paralelno, NASA satelitski termalni senzori registrovali su više velikih požara na energetskim objektima širom zemlje, naročito na gasnoj infrastrukturi:

*Gasna prerađivačka stanica Jablonovski (kod sela Škadreti, Poltavska oblast): lokalni izvori prijavljuju požar velikih razmera.

*Šebelinsko gasno polje (Zmijivski okrug, Harkovska oblast): intenzivno gori, odsjaj je vidljiv „desetinama kilometara, i preko 100 km“.

*Šebelinska proizvodna jedinica magistralnih gasovoda: zabeležen jak termalni trag.

*Kompresorska gasna stanica kod sela Glazunivka (Harkovska oblast): potvrđen požar.

Napadi na gasna postrojenja, kompresorske stanice i prerađivačke kapacitete imaju dvostruki efekat: kratkoročno izazivaju prekide u snabdevanju i pad pritiska u mreži, a srednjoročno opterećuju održavanje i zalihe rezervnih delova, čime se pucaju uska grla energetskog sistema na pragu hladnijeg perioda.

KOLIKO JE SREDSTAVA KORIŠĆENO?

Ukrajinski izvori tvrde da je tokom noći upotrebljeno do 300 dronova dugog dometa, 17 krstarećih raketa i 7 balističkih projektila. Brojevi nisu potvrđeni, ali se geografija udara — od Odese do Poltave i Harkova — uklapa u šablon slojevitog, talasnog napada: najpre dronovi za zasićenje i izviđanje, potom krstareće i/ili balističke rakete na označene ili ranjive tačke.

Poltava: meta i Iskandera-K i udarnih dronova, uz povremene prekide usluga i saobraćaja.

Harkov: više požara na gasnim objektima i mestimični nestanci struje, što ukazuje na pogodke u prenosnim i kompresorskim čvorištima.

Sve učestaliji napadi na energetsku i gasnu infrastrukturu pokazuju nastojanje da se oslabi stabilnost snabdevanja (struja/gas) u budućem špicu potrošnje ali i uspori vojna logistika i remont (kretanje, grejanje, proizvodnja). Takođe, kao i svaki put opterećuju se sistemi PVO konstantnim zasićenjima (rojevi dronova kao „jeftini“ potrošači skupih zapadnih projektila presretača).

U tom okviru, Iskander-K protiv Poltave ima i operativnu i signalnu ulogu: gađa čvorišta i industriju u zoni koja je dublje u unutrašnjosti, uz poruku da nema „bezbedne pozadine“.

Očekuju se zvanične potvrde o žrtvama i šteti. Ekipe energetike će prioritetno stabilizovati pritisak i napajanje, ali remont gasnih čvorišta ume da potraje. Ista PVO lekcija se ponavlja, a u sinoć je bila još jedna noć koja naglašava potrebu za jeftinijim rešenjima protiv dronova (mikrotalasni/laserski/e-ratovanje), kako bi se sačuvale skupe rakete PVO sistema za „teže“ pretnje koje se svakodnevno akumuliraju u ruskim magacinima.

