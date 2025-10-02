FRANCUZI SU PIRATI Putin: Valjda su tražili oružje, dronove i slične vojne stvari

PREDSEDNIK Rusije, Vladimir Putin, oštro se osvrnuo o nedavnom upadu francuskih specijalaca na ruski tanker.

Foto Tanjug/AP/Mathieu Pattier

Ruski predsednik je optužio Francusku za „pirateriju“ kada je upitan o nedavnom napadu na tanker za naftu, za koji se veruje da je brod ruske navodne „flote u senci“ koja se koristi za zaobilaženje sankcija.

-Izgleda da su tamo tražili vojni teret, dronove i druge slične stvari. Tamo nema ničeg sličnog, nikada nije bilo i ne može biti, rekao je Putin.

Međunarodni diskusioni klub Valdaj je udruženje vodećih stranih i ruskih stručnjaka iz oblasti političkih nauka, ekonomije, istorije i međunarodnih odnosa. Klub je osnovan 2004. godine. Ime je dobio po mestu održavanja prve konferencije, koja je održana u Velikom Novgorodu, blizu jezera Valdaj.