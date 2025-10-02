Svet

NOVI PROTESTI U FRANCUSKOJ: Na ulicama 76.000 policajaca - blokiran depo u Parizu

В. Н.

02. 10. 2025. u 10:45

U FRANCUSKOJ se danas održava oko 240 protesta i akcija koje organizuje Međusindikalni savez CGT.

Policija sprečila pokušaj blokade obilaznice u Lionu

Policija je danas sprečila pokušaj blokade obilaznice u Lionu, a dve osobe su tom prilikom uhapšene, prenosi televizija BFM.

Pokušaj blokade dogodio se jutros na obilaznici Loran Boneve u Lionu, nešto pre 8 sati, a policija je brzo intervenisala kako bi rasterala dvadesetak okupljenih učesnika štrajka.

Ministar unutrašnjih poslova u ostavci Bruno Retajo najavio je ranije da će širom zemlje biti raspoređeno "76.000 policajaca i žandarma".

- Imamo nešto manje snaga, ali će biti 76.000 policajaca i žandarma - kazao je Retajo, koji je dodao da će 5.000 policajaca biti prisutno na području Pariza.

   

Blokada autobuskog depoa u Parizu, 5.000 policajaca raspoređeno zbog štrajka

Autobuski depo RATP-a u Parizu blokiran je jutros, na početku novog dana sindikalne mobilizacije protiv vladinih budžetskih mera. 

Isti depo bio je blokiran i 18. septembra tokom prethodnog štrajka.

