Meloni: „ Iskreno uzvraćam ova sosećanja; veza između naših naroda je jaka, a reči premijera Narendre Modija, prema kojem gajim duboko poštovanje, u njegovom predgovoru u indijskog izdanja knjige „Ja sam Đorđa“, duboko su me dirnule i primila sam ih sa poštovanjem“.

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Knjiga je aubiografija, koja će biti objavljena za nekoliko dna u Indiji pod naslovom „Ja sam Đorđa – Moji koreni, moji principi“, koju objavljuje jedna od vodećih izdavačkih kuđa „Rupoa Pablications“, premijerka je dodala „ovo su osećanja koja iskereno uzvraćam, svim srcem“.

Modijev predgovor ističe se svojim ličnim i simboličnim tonom. Premijer naglašava bliskost između Indije i Italije, zasnovanu, piše on, “na zajedničkim civilizacijskim osećanjima, kao što su odbrana nasleđa, snaga zajednice i slavljenje ženstvenosti kao vodeće sile“. Modi povezuje ovu poruku sa svojim ličnim prijateljstvom sa Melonijevom i njhovom zajedničkom sposobnošću da spoje tradiciju i modernost.

- Uveren sam da će biti prihvaćena kao inspirativna priča o izvanrednom savremenom političkom lideru i patrioti. Bila mi je velika čast da napišem ovaj predgovor“. Značajan odlomak je završetak predgovora u kojem Modi definiše knjigu ne samo kao autobiogrifiju već i kao „njegov Man Ki Baat“, što znači „ideje iz srca“.

Modi je u životu napiso samo dva predgovora, 2014. godine za knjigu posvećenu Anandiben Patel, koja ga je zamenila na mestu glavne ministarke Gudžarata, prve žene koja je vodila državu i 2017. godine za autobiografiju Heme Malini, legenadarne holivudske zvezde, koja je kasnije ušla u politiku.

Predgovor za knjigu Đorđe Meloni stoga predstavlja značajan politički i lični gest. Odnos između lidera je u fokusu posebne pažnje od 1. decembra 2023. godine, kada je Meloni objavila selfi snimljen u Dubaiju sa indijskim premijerom, a kojeg su pregledale stotine miliona posetilaca na mrežama „X“, „Instagramu“, „TikToku“ i „Fejsbuku“, a postao veoma gotovo zarazan svaki put kada su se susretnu dva lidera.

Knjiga uključuje i drugi predgovor koji je napisao Donald Tramp mlađi, a koji prati američko izdanje knjige, koju je objavio Skyhorse Publishing, a tekst glasi „Voma malo ljudi u današnoj politici može iskreno da kaže da je njhov izbor označio početak radikalne promene u njhovoj naciji. Među njima je Đorđa Meloni, koja je donela trajne promene u italijanskoj politici, baš kao što je to učinio moj otac ovde u Americi“.

Tramp junior takođe naglašava ljudski aspekt premijerke, od njenih korena u radničkoj četvrti u Rimu, preko njenog uspeha kao liderke partije Italijanska braća, do njenog vođstva italijanskom Vladom. „Ono što njenu priču čini još snažnijom“, dodaje, „jeste to što je Meloni, mnogo pre nego što je počela da vodi Italiju, bila jednstavno mlada žena iz radničke klase sa dubokom ljubavlju i vizijom za svoju naciju. Izazivala je globalističku elitu, branila svoju zemlju i donela hrabrost i jasnoću o kojima je većina takozvanih 'lidera' mogla samo da sanja“.

Meloni od Garbatele (predgrađa Rima) do palate Kiđi. Knjiga priča o njenom putu, ljudskom i političkom, od detinjstva do prvog lidera partije Italijanska braća i izboru za prvu ženu predsednika Vlade u Italiji od 2022. godine. U knjizi Melonijeva rekonstruiše lične teškoće, odnos sa majkom i sestrom, odsustvo oca i izazove u političkoj karijeri, u jednom ambijentu gde dominiraju muškarci.