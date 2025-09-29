Svet

KUĆA OD 1.000 € OTPORNA I NA ZEMLJOTRES: Retko kome bi palo na pamet da je od ovoga sagradi, a traje večno

BAMBUSOVE kuće u Mjanmaru preživele zemljotres: brze, jeftine i otporne na katastrofe, pružaju dostojanstveno stanovanje za raseljene porodice.

Foto: Printscreen

U martu 2025. godine snažan zemljotres magnitude 7,7 pogodio je centralni deo Mjanmara i razorilo Mandalej, drugi po veličini grad u zemlji. I pored razaranja, 26 bambusovih kuća, koje su pre potresa izgrađene za porodice raseljene zbog sukoba, ostale su potpuno neoštećene.

Ove kuće mogu se izgraditi za manje od nedelju dana, a njihova cena odgovara prosečnom pametnom telefonu. Sistem se zasniva na inovativnoj upotrebi snopova tankog bambusa, koji se pretvaraju u čvrst i zaključan okvir. U gradnji učestvuju same porodice uz podršku tehničkog tima, a konstrukcija je osmišljena tako da ravnomerno rasporedi opterećenja u slučaju zemljotresa i omogućava fleksibilnost u rasporedu prostorija i fasadama, piše e-architect.

Ovaj događaj je potvrdio efikasnost projekta i pokazao da je moguće stvoriti jeftino, otporno i dostojanstveno stanovanje u kriznim uslovima.

Finansijska podrška i modeli gradnje

Projekat ne obuhvata samo jedan tip kuća, već koristi tri pristupa:

Modularne i brze prefab kuće otporne na zemljotrese i vetrove.

Priručnik koji zajednicama omogućava samostalnu gradnju od lokalnih materijala.
Model finansijske podrške koji nadograđuje već postojeće domove uz stručno savetovanje.

Sve tri metode zajedno čine fleksibilan alat za izgradnju stanovanja u krizama, prilagodljiv različitim regionima i dostupnosti resursa. Inicijativa deluje od 2019. do 2025. godine, i do sada je izgrađeno 79 jedinica, svaka u roku od nedelju dana. Trošak po jedinici kreće se između 1.000 i 1.300 dolara (851–1.107 eura).

Tiskano je i distribuirano 500 priručnika za samogradnju, a projekat je nagrađen sa nekoliko međunarodnih priznanja, među kojima su MIT Solve, Good Energies Prize, UNICEF Innovation30 i Nikkei Asia Award.

Nosilac projekta je arhitektonski studio Blue Temple iz Yangona, koji spaja računarski dizajn i humanitarnu arhitekturu i radi na projektima u ekstremnim uslovima. Njihova misija je da stvore tehnički preciznu, društveno korisnu i prilagodljivu arhitekturu.

Program Housing NOW uključuje ne samo kuće, već i škole i klinike, sve izrađene tako da budu brze za izgradnju, niskobudžetne i otporne na zemljotrese i klimatske izazove.

(Kurir)

