"EVROPSKA UNIJA SE PRETVARA U FAŠISTIČKO ČUDOVIŠTE" Zaharova udarila na Brisel

В.Н.

27. 09. 2025. u 09:50

OD ove odluke će, pre svega, biti oštećeni sami Evropljani koji bi želeli da posete Rusiju i ovde potroše svoj novac. Prema mišljenju Brisela, novac mogu trošiti samo na rat, naglasila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Foto: AP

Evropska unija se pretvara u pravo "fašističko čudovište". Od zabrane Brisela na turističke usluge u Rusiji najviše će stradati sami Evropljani, napisala je na svom Telegramu portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući odgovarajuće inicijative.

Ona je skrenula pažnju na izveštaje niza medija o tome da bi Brisel u 19. paket sankcija mogao da uključi i zabranu pružanja turističkih usluga u Rusiji.

- Od ove odluke će, pre svega, biti oštećeni sami Evropljani koji bi želeli da posete Rusiju i ovde potroše svoj novac. Prema mišljenju Brisela, novac mogu trošiti samo na rat. Evropska unija se pretvara u pravo fašističko čudovište. Ili tačnije, u monstruma je pretvaraju ultraliberali koji su na vlasti - naglasila je Zaharova.

Ona je dodala da se Rusija takvim odlukama ne može zaplašiti.

- Ali nelagodno je od svesti u koliko dubokoj jami bezumlja i nacionalizma oni borave. Čime će se završiti za ovaj deo sveta novi talas dehumanizacije? Nekada ih je spasavao SSSR. Sada je svako sam za sebe - zaključila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

(RT)

