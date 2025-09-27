KOMIJU PRETI PET GODINA ZATVORA: Velika porota u Virdžiniji podigla optužnicu protiv bivšeg šefa FBI, kojeg je otpustio Tramp 2017.

BIVŠEG direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Džejmsa Komija velika porota u američkoj saveznoj državi Virdžinija zvanično je optužila za dva krivična dela - ometanje istražnog postupka i lažno svedočenje pred Kongresom. Komiju, koji je na čelu FBI bio od 2013. do 2017. godine, na teret se stavlja da je voljno i svesno lagao senatski Odbor za pravosuđe tokom svedočenja u septembru 2020, tvrdeći da nije odobrio curenje poverljivih informacija u medije koji se odnose na istragu o navodnom ruskom mešanju u predsedničke izbore 2016. godine. Ukoliko bude osuđen preti mu do pet godina zatvora. On je inače postao prvi bivši šef policijske službe, optužen za krivično delo.

Tanjug

Komi je posle proglašenja optužnice negirao krivicu i poručio da postoji cena suprotstavljanja američkom predsedniku Donaldu Trampu.

- Srce mi je slomljeno zbog Ministarstva pravde. Imam veliko poverenje u federalni pravosudni sistem i nevin sam, zato hajde da održimo suđenje i zadržimo veru - poručio je Komi u kratkom videu, objavljenom na njegovom instagram-nalogu.

Američki mediji preneli su da će se bivši direktor FBI, kog je otpustio šef Bele kuće Donald Tramp 2017, tokom prvog mandata i nebrojeno puta zahtevao da se nađe na optuženičkoj klupi, pred sudom u Virdžiniji pojaviti 9. oktobra gde će mu biti pročitane sve tačne optužnice. Istragu, inače, vodi Lindzi Haligan, američka tužiteljka za Istočni okrug Virdžinije, koja je ranije bila Trampov lični advokat. Ona je svoju novu ulogu preuzela u ponedeljak.

Tramp je pozdravio podizanje optužnice na svojoj društvenoj mreži, nazvavši Komija "jednim od najgorih ljudskih bića":

- Pravda u Americi. Velika porota optužila je bivšeg korumpiranog šefa FBI po dve tačke optužnice za razna nezakonita i nelegalna dela. Bio je toliko loš za našu zemlju, toliko dugo, a sada je na početku odgovornosti za zločine protiv naše nacije.

Podizanje optužnice protiv nekadašnjeg direktora FBI dolazi samo nekoliko dana nakon što je predsednik SAD zatražio od ministarke pravde Pam Bondi da se pozabavi krivičnim prijavama protiv nekoliko bivših zvaničnika, uključujući Komija.

- Ne možemo više odlagati. Pravda mora biti zadovoljena sada - poručio je Tramp nedavno na svojoj društvenoj mreži.

Bondijeva je podizanje optužnice portiv Komija prokomentarisala na društvenim mrežama, poručivši da "niko nije iznad zakona".

- Ova optužnica odražava posvećenost ovog Ministarstva pravde da će one koji zloupotrebljavaju položaje moći pozove na odgovornost za obmanjivanje američkog naroda. Pratićemo činjenice u ovom slučaju.

