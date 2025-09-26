NAJDŽEL FARAŽ NA PUTU DA POSTANE PREMIJER: Evo šta kaže najnovija anketa

LIDER britanske Reformističke stranke Najdžel Faraž mogao bi da postane naredni premijer Velike Britanije, prema najnovijoj anketi "YouGov".

Projekcija "YouGov", zasnovana na uzorku od 13.000 birača prikupljenih tokom poslednje tri nedelje, predviđa da bi Reformska stranka UK osvojila 311 od 650 mesta u Donjem domu parlamenta, što je 15 mesta manje od formalne većine, prenosi danas Skaj njuz.

Rezultati ankete ukazuju na velike gubitke Laburista i Konzervativaca.

Laburisti bi, prema toj projekciji, osvojili 144 mesta, dok bi Konzervativci pali na 45, što bi ih prvi put u istoriji smestilo na četvrto mesto.

Liberalne demokrate bi osvojile 78 mesta, Škotska nacionalna partija 37, Zeleni sedam, Plejd šest, a tri mesta bi otišla levičarima.

Projekcija sugeriše da bi Reformska stranka ostvarila najveći pomak u britanskoj istoriji, sa sadašnjih pet na između 306 i 311 mesta, dok bi joj tri četvrtine novih mesta došlo direktno od Laburista.

Najjača podrška stranci bila bi u Severoistočnoj Engleskoj, Istočnim Midlendsima i Velsu, dok bi London i Škotska bili slabija područja.

U nacionalnoj podeli glasova, Reformska stranka bi imala 27 odsto, Laburisti 21 odsto, Konzervativci 17 odsto, Lliberalne demokrate 15 odsto, Zeleni 11, Škotska nacionalna partija tri odsto i Plejd jedan.

Projekcije imaju značajnu marginu greške, pri čemu bi broj mesta Reformske stanke UK mogao varirati od 271 do 342.

Poruka Srbima

Podsetimo se šta je Najdžel Faraž pre više godina poručio Srbima u intervjuu za Nedeljnik.

Srbija je na putu ka Evropskoj uniji. Šta biste poručili srpskoj vladi, a šta srpskom narodu. Treba li nama EU, trebamo li mi njoj?

- Najkraće rečeno, pazite šta želite. Mogu da razumem da vaše političke vođe žele da stanu uz bok evropskim „top“ političarima. Onda bi dobili šansu da svako malo dobiju tapšanje po ramenu od Angele Merkel ili Nikole Sarkozija, da uživaju u kanapeima i toplom šampanjcu na svim onim samitima. Ali ja im predlažem oprez. Vaši političari će izgubiti kontrolu nad sopstvenom zemljom. Što se tiče vašeg naroda, ne sumnjajte uopšte da ćete ulaskom u Evropsku uniju izgubiti najvrednije ljude. Mladi profesionalci napustiće Srbiju u potrazi za boljim poslovima i boljim šansama negde drugde. Vaši zakoni više neće biti vaši, i nećete više uživati u demokratskom pravu da promenite vlast ako vam se ne sviđa, jer će se odluke o vašim životima donositi u Briselu, a ne u Beogradu.

