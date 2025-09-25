MAĐARSKI LOVCI PRESRELI RUSKE RATNE AVIONE: Drama iznad Baltika - Oglasio se NATO
DVA lovca Gripen mađarskog ratnog vazduhoplovstva presrela su pet ruskih borbenih aviona iznad Baltičkog mora tokom vazdušne patrole NATO-a, saopštila je Komanda ratnog vazduhoplovstva NATO.
"Dva mađarska lovca Gripen, tokom NATO vazdušne patrole iznad Baltika, poletela su iz baze Šauljaj u Litvaniji kao odgovor na let ruskih Su-30, Su-35 i tri MiG-31 blizu letonskog vazdušnog prostora", navodi se u saopštenju objavljenom na platformi X. Ž
Naglašava se da je Mađarska pokazala "posvećenost Alijansi u odbrani baltičkih država i istočnog krila".
Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je ranije da će se u svakom slučaju povrede vazdušnog prostora pažljivo proceniti stvarna pretnja članicama Alijanse, a odluke o reagovanju donositi pojedinačno.
(Tanjug)
