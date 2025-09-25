ITALIJANSKI BLOKADERI POKUŠAVAJU DA UVUKU RIM U RAT SA IZRAELOM Meloni: "NJima je Gaza samo izgovor za haos"

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je sinoć da je inicijativa flotile "Global Sumud" s humanitarnom pomoći za Gazu neodgovorna i opasna, nakon što su njeni brodovi u utorak ponovo napadnuti.

Foto: Tanjug/AP

- Sve to je neodgovorno i nepotrebno. Nema potrebe da neko rizikuje život i odlazi na ratno poprište kako bi dostavio pomoć Gazi koju je italijanska vlada mogla da isporuči u roku od nekoliko sati - izjavila je Meloni, koja učestvuje na Generalnoj sednici Ujedinjenih nacija u Njujorku, prenela je "Republika".

Prema njenim rečima, ono što se događa u Italiji nema za cilj da ublaži patnje stanovnika Gaze, već je upereno protiv italijanske vlade.

- Smatram da je objektivno neodgovorno koristiti patnje u Gazi da bi se napadala vlada - ukazala je Meloni.

Ona je dodala da šef diplomatije Antonio Tajani radi na jednom drugom predlogu posredovanja kako bi se ta pomoć dostavila Kipru i latinskoj patrijaršiji u Jerusalimu koja bi preuzela odgovornost da je isporuči.

- Mislim da je to predlog oko koga postoji saglasnost kiparske, izraelske i italijanske vlade. Čekamo odgovor flotile. Ja upućujem apel svima da budu odgovorni i ne preduzimaju inicijative čiji cilj prevashodno nije dostavljanje pomoći već stvaranje problema vladi - poručila je premijerka Italije.

Italijanski sindikat Cgil osudio je u međuvremenu napad na flotilu "Global Sumud" koja je prevozila humanitarnu pomoć za Gazu, zatraživši od vlade da interveniše.

Predstavnici sindikata su naveli da vlada treba odmah da preduzme mere kako bi bila garantovana bezbednost svima na brodovima i omogućeno da ispune do kraja svoju humanitarnu misiju.

U slučaju novih napada na flotilu, sindikat Cgil je saopštio da će sazvati generalni štrajk u zemlji.

Kako je ranije prenela agencija Ansa, brodove flotile "Sumud", u noći između utorka i srede napali su dronovi.

Napad se dogodio u blizini Krita, ali nije bilo povređenih.

List "Korijere dela sera" preneo je da su na sajtu flotile objavljene optužbe da je napad povezan sa Izraelom.

(Alo)

