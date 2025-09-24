Svet

KREMLJ ODGOVORIO TRAMPU: Rusija nije papirni tigar nego pravi medved

В. Н.

24. 09. 2025. u 09:53

RUSIJA je pre medved nego tigar, a papirni medvedi ne postoje, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da je Rusija papirni tigar.

КРЕМЉ ОДГОВОРИО ТРАМПУ: Русија није папирни тигар него прави медвед

Foto: Profimedia

- Izraz papirni tigar upotrebljen je u vezi sa našom ekonomijom... Rusija uopšte nije tigar, ipak se Rusija više povezuje sa medvedom, a papirni medvedi ne postoje, a Rusija je pravi medved. Putin je više puta i sa različitim emocijama opisivao našeg medveda. Tu nema ničeg papirnog - rekao je Peskov za ruske medije.

Peskov je napomenuo da uprkos „određenim tačkama napetosti“ povezanim sa velikim brojem ograničenja i sankcija, Rusija održava otpornost i makroekonomsku stabilnost.

- Ne zaboravimo da je svet ušao u potpuno nepredvidivu makroekonomsku situaciju. U svetu je nestala sposobnost ekonomske analize. Da sam ja ekonomski analitičar, tražio bih drugi posao, jer je predviđanje nemoguće - istakao je Peskov.

Komentarišući rešavanje sukoba u Ukrajini, Peskov je rekao da predsednik SAD pokazuje političku volju da pronađe rešenja za sukob u Ukrajini. Takođe je naveo da je na procenu američkog predsednika mogla je uticati verzija Vladimira Zelenskog, sa kojim se Tramp sastao na marginama Generalne skupštine UN.

- U arsenalu američkog lidera trenutno dominira pozicija koju je čuo od Zelenskog - rekao je on.

Predsednik SAD Donald Tramp ranije je na mreži Istina napisao da smatra da Rusija besmisleno vodi rat u Ukrajini i nazvao ju je „papirni tigar“.

- Rusija već tri i po godine vodi besmislenu bitku, koja bi sa pravom vojnom silom bila završena za nedelju dana. To ne čini Rusiju ništa drugačijom. U stvari, čini je da više izgleda kao papirni tigar - napisao je Tramp.

(Sputnjik)

