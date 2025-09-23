PORUKA IZ BUDIMPEŠTE: Dogovor Moskve i Vašingtona – ključ za rešavanje ukrajinskog pitanja
USPEH rešavanja ukrajinskog sukoba zavisi od toga da li će Moskva i Vašington uspeti da postignu dogovor, izjavio je za mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Prema njegovim rečima, održavanje radnih odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država povećava šanse za postizanje mirovnog rešenja u Ukrajini.
- Ako Rusija i Amerika budu u stanju da se dogovore, da održavaju civilizovanu saradnju i odnose, šanse za rešavanje situacije u Ukrajini, nadam se, postaće realne - istakao je političar.
Jubilarno 80. zasedanje Generalne skupštine UN počelo je 9. septembra. U okviru zasedanja će, po tradiciji, biti održana sedmica na visokom nivou. Opšta debata održaće se od 23. do 27. septembra, kao i 29. septembra.
Rusiju će predstavljati ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji će, kako se očekuje, govoriti 27. septembra.
(Sputnjik)
