HAOS U ITALIJI - HILJADE LJUDI NA ULICAMA, NIŠTA SE NE VIDI OD DIMA: 60 policajaca povređeno,škole zatvorene,saobraćaj obustavljen (FOTO/VIDEO)

ITALIJANSKI lučki radnici koji danas protestuju kažu da žele da spreče da se Italija koristi kao tranzitna tačka za transport oružja i drugih zaliha Izraelu, koji je u ratu sa Hamasom u Gazi.

FOTO: Printscreen/x/@cheiuan

Policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija upotrebila je suzavac i sukobila se sa demonstrantima nedaleko od glavne železničke stanice u Milanu, rekao je očevidac za Rojters, a italijanski mediji su izvestili da su demonstranti pokušali da prekinu saobraćaj na auto-putu u blizini Bolonje.

ITALY: Milan right now looks like a literal war zone.



A coalition of far-left activists and Muslim migrant gangs is currently rioting and destroying the city because Italy refuses to recognize a Palestinian state.



Total chaos.



pic.twitter.com/v9HCkHqeor — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) September 22, 2025

Italijanski mediji javljaju da su pod sloganom - Blokirajmo sve - širom Italije protestovale desetine hiljada ljudi, a društvene mreže preplavile su snimci na kojima se vidi sukob demonstranata i italijanske policije.

Milano, oggi, dentro e fuori dalla stazione centrale. La guerriglia urbana scatenata dai soliti teppisti non fermerà la guerra a Gaza. Ma ruberà la scena a migliaia di persone scese in piazza pacificamente. pic.twitter.com/4MWwC7Ppe2 — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) September 22, 2025

I u Napulju se policija sukobila sa demonstrantima koji su provalili na glavnu železničku stanicu. Neki od njih su se nakratko popeli na šine, izazvavši kašnjenja u saobraćaju.

"Mi trovo alla stazione centrale di Milano, in un clima da guerriglia, sono appena rientrata assistendo con i miei occhi a una sassaiola dei manifestanti. Questi sono teppisti a cui poco interessa della tragedia che si sta consumando a Gaza: sono interessati solo a trovare… pic.twitter.com/eo9602W931 — Italia Viva (@ItaliaViva) September 22, 2025

U mnogim drugim italijanskim gradovima demonstrirale su hiljade Italijana, škole su danas bile zatvorene, a deo javnog prevoza povremeno nije saobraćao po pozivu sindikata.

"Palestinski narod i dalje nam daje još jednu lekciju o dostojanstvu i otporu"

U severozapadnom italijanskom gradu Đenovi nekoliko stotina demonstranata je tokom jutarnjeg okupljanja u luci mahalo palestinskim zastavama. Dalje niz obalu, u toskanskom Livornu, demonstranti su blokirali ulaz u luku, dok su se slični protesti održali i u Trstu.

Averlo detto ieri che era ovvio finisse cosi ci si sarebbe presi una marea di insulti... #Milano #scioperogenerale Sono 40 anni di manifestazioni simili, finiscono sempre cosi, adesso a Gaza stanno meglio? pic.twitter.com/WLtevPX3h6 — Fighter Jocks Q (@FJQuest) September 22, 2025

- Palestinski narod i dalje nam daje još jednu lekciju o dostojanstvu i otporu - rekao je Riki, demonstrant u Đenovi i član radničke grupe koja deluje pod nazivom Autonomni kolektiv lučkih radnika. - Učimo od njih i pokušavamo dati svoj doprinos - dodao je.

U Rimu se više od 20.000 ljudi okupilo ispred železničke stanice Termini, mašući palestinskim zastavama i skandirajući - slobodna Palestina.

A milano la situazione sta un po’ degenerando spero non ci siano conseguenze gravi , in questo momento ci sono scontri tra manifestanti e polizia

#scioperogenerale #FreePalestine #GazaGenocide pic.twitter.com/FgWB2uKxcw — precipitevolissimevolmente (@saures788) September 22, 2025

Regionalne železničke linije za Rim zbog današnjih štrajkova kasne i suočene su sa otkazanim polascima, dok metro funkcioniše po voznom redu. I u Milanu, finansijskom centru Italije, većina metro linija radi.

#scioperogenerale I pro-Pal assaltano la stazione centrale di Milano per fermare i treni e i pendolari. Non sono manifestanti, sono sabotatori al servizio del terrorismo islamico di Hamas. pic.twitter.com/Edde79XrYx — CriminImmigr*ti (@CriminImmigratl) September 22, 2025

Ministar saobraćaja Mateo Salvini umanjuje uticaj protesta na železničku mrežu, hvaleći sve one koji su danas otišli na posao.

- Današnji štrajk je prouzrokovao otkazivanje samo određenog broja polazaka vozova. Politička mobilizacija krajnje levičarskih sindikalista ne može naškoditi milionima radnika - rekao je.

Desničarska italijanska vlada premijerke Đorđe Meloni tradicionalno je pristalica Izraela unutar EU, zbog čega je isključila mogućnost da će slediti ostale zapadne zemlje u priznavanju palestinske države.

Podsećamo da je Velika Britanija zvanično priznala Palestinu kao državu, kao i Kanada i Australija.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Izrael kategorički odbacuje odluku Velike Britanije i drugih zemalja o priznanju Države Palestine.

(Blic)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde