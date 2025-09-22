Svet

HAOS U ITALIJI - HILJADE LJUDI NA ULICAMA, NIŠTA SE NE VIDI OD DIMA: 60 policajaca povređeno,škole zatvorene,saobraćaj obustavljen (FOTO/VIDEO)

22. 09. 2025. u 19:39

ITALIJANSKI lučki radnici koji danas protestuju kažu da žele da spreče da se Italija koristi kao tranzitna tačka za transport oružja i drugih zaliha Izraelu, koji je u ratu sa Hamasom u Gazi.

ХАОС У ИТАЛИЈИ - ХИЉАДЕ ЉУДИ НА УЛИЦАМА, НИШТА СЕ НЕ ВИДИ ОД ДИМА: 60 полицајаца повређено,школе затворене,саобраћај обустављен (ФОТО/ВИДЕО)

Policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija upotrebila je suzavac i sukobila se sa demonstrantima nedaleko od glavne železničke stanice u Milanu, rekao je očevidac za Rojters, a italijanski mediji su izvestili da su demonstranti pokušali da prekinu saobraćaj na auto-putu u blizini Bolonje.

Italijanski mediji javljaju da su pod sloganom - Blokirajmo sve - širom Italije protestovale desetine hiljada ljudi, a društvene mreže preplavile su snimci na kojima se vidi sukob demonstranata i italijanske policije.

I u Napulju se policija sukobila sa demonstrantima koji su provalili na glavnu železničku stanicu. Neki od njih su se nakratko popeli na šine, izazvavši kašnjenja u saobraćaju.

U mnogim drugim italijanskim gradovima demonstrirale su hiljade Italijana, škole su danas bile zatvorene, a deo javnog prevoza povremeno nije saobraćao po pozivu sindikata.

"Palestinski narod i dalje nam daje još jednu lekciju o dostojanstvu i otporu"

U severozapadnom italijanskom gradu Đenovi nekoliko stotina demonstranata je tokom jutarnjeg okupljanja u luci mahalo palestinskim zastavama. Dalje niz obalu, u toskanskom Livornu, demonstranti su blokirali ulaz u luku, dok su se slični protesti održali i u Trstu.

- Palestinski narod i dalje nam daje još jednu lekciju o dostojanstvu i otporu - rekao je Riki, demonstrant u Đenovi i član radničke grupe koja deluje pod nazivom Autonomni kolektiv lučkih radnika. - Učimo od njih i pokušavamo dati svoj doprinos - dodao je.

U Rimu se više od 20.000 ljudi okupilo ispred železničke stanice Termini, mašući palestinskim zastavama i skandirajući - slobodna Palestina.

Regionalne železničke linije za Rim zbog današnjih štrajkova kasne i suočene su sa otkazanim polascima, dok metro funkcioniše po voznom redu. I u Milanu, finansijskom centru Italije, većina metro linija radi.

Ministar saobraćaja Mateo Salvini umanjuje uticaj protesta na železničku mrežu, hvaleći sve one koji su danas otišli na posao.

- Današnji štrajk je prouzrokovao otkazivanje samo određenog broja polazaka vozova. Politička mobilizacija krajnje levičarskih sindikalista ne može naškoditi milionima radnika - rekao je.

Desničarska italijanska vlada premijerke Đorđe Meloni tradicionalno je pristalica Izraela unutar EU, zbog čega je isključila mogućnost da će slediti ostale zapadne zemlje u priznavanju palestinske države.

Podsećamo da je Velika Britanija zvanično priznala Palestinu kao državu, kao i Kanada i Australija.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Izrael kategorički odbacuje odluku Velike Britanije i drugih zemalja o priznanju Države Palestine.

