SVOJU DECU KIJEV SILOM VRAĆA IZ ITALIJE: U Rimu bukti afera u čijem centru je starateljka pretila izbeglim mališanima

U ULOZI starateljke, koju je imenovala Ambasada Ukrajine u Rimu, Julija Diničenko, pretila je maloletnoj deci, dovedenoj na početku ratnog sukoba u Italiju po nalogu ukrajinske vlade, terajući ih da se silom vrate domovinu. U oktobru će joj se suditi u Kataniji, a tereti se za pretnje i psihološka zastrašivanja osmoro siročadi, koja su smeštena u tamošnjim porodicama. Upravo su te familije uložile žalbu na ponašanje Diničenkove, koja nije odustajala od surovih metoda ubeđivanja dece da treba da se vrate u sirotište u Ukrajini.

Foto: Tanjug AP

Već je poznat slučaj iz avgusta prošle godine kada je sud blokirao povratak 57 ukrajinskih mališana iz Breše, a na zahtev vlasti iz Ukrajine i sa potpisom konzula. Traženo je da se vrate u Ukrajinu, da ih smeste u blizini granice sa Poljskom i Mađarskom, a sa obrazloženjem da se "njihovim boravkom u inostranstvu gubi smisao identiteta i pripadnosti svojoj zemlji". Sud je odbacio taj zahtev sa obrazloženjem da se zaustavlja zahtev u procesu repatrijacije "u interesu dece".

Sada je na sceni novi slučaj u kom ta ista starateljka preti deci, ili im daje lažna obećanja da moraju da krenu u Ukrajinu. Tužilac iz Katanije Sebastijano Ardita je sakupio poveliki dosije o njenim izjavama i pretnjama, starateljka je uzela advokata da se brani. Ona je, u kontinuitetu, pretila svakom detetu pojedinačno, osmoro dece, kao i porodicama u kojima su smeštena, koje inače imaju svest o tome da su im deca privremeno data na zbrinjavanje, ali kojima je prisilno uplaćeno između 500 i 1.500 evra po detetu, kao nadoknada za karte i putovanje natrag u Ukrajinu.

Optužnica protiv starateljke se kvalifikuje kao prevara sa otežavajućim okolnostima koju su zajednički uputile porodice gde su smeštena deca zajedno sa asocijacijom "Nove granice" sa sedištem u Kataniji, koja je sakupila fond za lečenje jedne devojčice obolele od teške genetske bolesti. Ta deca su u Kataniji od marta 2022, pokupljena sa dozvolom tamošnjih vlasti, u jednom sirotištu, i ona su tek deo stotina ukrajinskih mališana koja su našla utočište u Italiji, a poverena institucijama po opštinama i porodicama. Među njima je, da priča bude još crnja, popriličan broj dece koja se leče od teških patoloških stanja.

Porodice svedoče kakve su metode starateljke, a već od leta 2023. Ukrajina počinje da traži decu natrag. Starateljka je na Siciliji išla od vrata do vrata i koristila sva sredstva da ubedi mališane da se vrate u Ukrajinu. "Zašto plačeš, ti si čovek i ne treba da plačeš", "Ali ja nisam čovek, ja sam dete, imam 11 godina", jedan je od dijaloga sa decom. I tada biva zaustavljen pokušaj repatrijacije dece, na prijavu o ponašanju Diničenkove. Italijanska vlada ćuti.

Prefekt Valerio Valenti, komesar za vanredno stanje migranata je, 10. avgusta, na ponovljeni zahtev da se deca vrate, želeo je da se sretne sa ambasadorom Ukrajine, ali odluka Kijeva je sasvim jasna, kako objašnjava i generelni konzul u Napulju Maksim Kovalenkov koji traži u zvaničnoj proceduri da se deca vrate u Ukrajinu.

Ne želim u rat DEČKO od 17 godina odbija da se vrati u Ukrajinu, jer zna da će biti upućen na ratište: "Ne želim u rat, želim da stvorim za sebe neku budućnost". Zaštićen je u porodici koja ga je primila, ali strahuje da će starateljka doći u školu i uzeti ga na silu, jer mu objašnjava: "Ti si građanin Ukrajine, a ne želiš da ideš kući, ako se obratiš sudu završićeš loše, ilegalno je da te zadrže ovde, koji bi to bio razlog da ti ostaneš ovde. Ti imaš tamo mamu i tatu".