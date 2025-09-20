TRAMP NAJAVIO UDARNU VEST: Sprema se preuzimanje vojne baze iz zemlje iz koje su se povukli
PREDSDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da razgovara sa vlastima u Avganistanu o ponovnom preuzimanju kontrole nad vojnom bazom Bagram, ključnim objektom koji su koristile američke snage tokom rata u Avganistanu.
„Nikada nismo smeli da je prepustimo“, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, komentarišući povlačenje američkih snaga iz baze 2021. godine, prenosi Rojters.
Izjava dolazi dan nakon što je Tramp, tokom zajedničke konferencije za štampu sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, rekao da SAD žele da povrate kontrolu nad bazom, koja je bila ključna tačka za američke operacije nakon napada 11. septembra 2001.
Međutim, avganistanske vlasti su odbacile ideju o obnovljenom američkom vojnom prisustvu.
"Avganistan i Sjedinjene Američke Države treba da sarađuju, ali bez bilo kakvog američkog vojnog prisustva na našoj teritoriji", poručio je zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova Avganistana Zakir Džalal u objavi na mreži X.
Prethodno je „Volstrit džurnal“ objavio, pozivajući se na dobro obaveštene izvore, da SAD vode pregovore sa talibanima o ponovnom uspostavljanju američkog vojnog prisustva u bazi Bagram u Avganistanu, kako bi se baza koristila kao tačka za izvođenje antiterorističkih operacija.
Kako se navodi, pregovori uključuju vraćanje američkih specijalnih snaga u ograničenom kapacitetu u bazu Bagram, sporazum o razmeni zatvorenika, eventualni ekonomski dogovor i bezbednosnu saradnju.
(Sputnjik)
Preporučujemo
ERDOGAN STUŽE U BELU KUĆU: Tramp najavio važan sastanak, evo i kad
19. 09. 2025. u 21:07
SI NIKAD JASNIJI: Peking ima poruku za Vašington
20. 09. 2025. u 16:21
OGLASIO SE TRAMP NAKON RAZGOVORA SA SIJEM: Složili smo se oko ove stvari
19. 09. 2025. u 17:50
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
19. 09. 2025. u 15:33
Komentari (0)