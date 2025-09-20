Svet

TRAMP NAJAVIO UDARNU VEST: Sprema se preuzimanje vojne baze iz zemlje iz koje su se povukli

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

20. 09. 2025. u 08:27

PREDSDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da razgovara sa vlastima u Avganistanu o ponovnom preuzimanju kontrole nad vojnom bazom Bagram, ključnim objektom koji su koristile američke snage tokom rata u Avganistanu.

Foto: EPA/CHRIS KLEPONIS/Shutterstock/Novosti ilustracija

„Nikada nismo smeli da je prepustimo“, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, komentarišući povlačenje američkih snaga iz baze 2021. godine, prenosi Rojters.

Izjava dolazi dan nakon što je Tramp, tokom zajedničke konferencije za štampu sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, rekao da SAD žele da povrate kontrolu nad bazom, koja je bila ključna tačka za američke operacije nakon napada 11. septembra 2001.

Baza Bagram, smeštena severno od Kabula, bila je najveći američki vojni objekat u Avganistanu i strateška tačka za vazdušne i logističke operacije tokom dvodecenijskog rata.

Međutim, avganistanske vlasti su odbacile ideju o obnovljenom američkom vojnom prisustvu.

"Avganistan i Sjedinjene Američke Države treba da sarađuju, ali bez bilo kakvog američkog vojnog prisustva na našoj teritoriji", poručio je zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova Avganistana Zakir Džalal u objavi na mreži X.

Prethodno je „Volstrit džurnal“ objavio, pozivajući se na dobro obaveštene izvore, da SAD vode pregovore sa talibanima o ponovnom uspostavljanju američkog vojnog prisustva u bazi Bagram u Avganistanu, kako bi se baza koristila kao tačka za izvođenje antiterorističkih operacija.

Kako se navodi, pregovori uključuju vraćanje američkih specijalnih snaga u ograničenom kapacitetu u bazu Bagram, sporazum o razmeni zatvorenika, eventualni ekonomski dogovor i bezbednosnu saradnju.

(Sputnjik)

