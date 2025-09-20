Svet

HITNO SE OGLASIO SIRSKI: Oružane snage Ukrajine su napredovale 3 do 7 kilometara i to u ovoj oblasti

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

20. 09. 2025. u 08:15

Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski saopštio je da je ukrajinska vojska napredovala tri do sedam kilometara u Donjeckoj oblasti.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИО СИРСКИ: Оружане снаге Украјине су напредовале 3 до 7 километара и то у овој области

Foto: Profimedia/Ilustracija/liveuamap/Mіnіsterstvo oboroni Ukraїni

"Operacija Odbrambenih snaga Ukrajine u Donjeckoj oblasti, na Dobropoljskom pravcu, je u toku. Napredovanje naših trupa u dubinu neprijateljske odbrane je od 3 do 7 kilometara", objavio je Sirski na Fejsbuku.

On je podsetio da je vraćena kontrola nad sedam naselja, a još devet je "očišćeno od diverzantskih i izviđačkih grupa". 

"Ukupno je tokom operacije oslobođeno 160 kvadratnih kilometara, a još 171 kvadratni kilometar je očišćeno od jedinica za upravljanje naseljima", naveo je Sirski.
On je dodao da ruski gubici iznose 2.456 ljudi, od kojih je, kako je naveo, "1.322 nepovratno".

"Fond za razmenu za povratak ukrajinskih branilaca iz ruskog zarobljeništva je značajno popunjen", dodao je vrhovni komandant ukrajinske vojske.
 

(Tanjug)

