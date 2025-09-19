MOSKVA će oštro odgovoriti na stvaranje još jednog rusofno tela u Savetu Evrope, čiji je cilj naplata „kompenzacija“ od Rusije zbog ukrajinske krize, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

„Što se više bliži čas naše konačne pobede nad kijevskim neonacistima, to dalje u svoj sopstveni svemir odlazi čudna i besmislena organizacija - Savet Evrope. Nije slučajno što smo napustili ovu diskriminatorsku haotičnu instituciju“, istakao je on.

Prema njegovim rečima, pojavila se jedna prilično bizarna inicijativa - Konvencija o osnivanju međunarodne komisije za potraživanja u korist Ukrajine.

Kako je naveo Medvedev, defakto je reč o pokušajima stvaranja još jednog antiruskog kvazi sudskog tela, pod okriljem Komiteta ministara Saveta Evrope, usmerenog na naplatu (od Rusije) "kompenzacija" za navodne posledice agresije protiv Kijeva.

„Pa, eto, još jedno besmisleno rusofobno telo u 'Starom svetu'. I naša oštra reakcija na to neće izostati. Ekstremna glupost inicijatora ove ideje neće ih osloboditi od odgovornosti i kazne“, upozorio je političar.

Prema njegovim rečima, planira se izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta država koje odobre ovu inicijativu. Međutim, slobodnih sredstava kod stagnirajućih Evropljana, koji su sve uložili u „strateški poraz Rusije“, nema, konstatovao je on.

„U ovom slučaju, fantazije evropskih političara su potpuno nerealne: Moskva će, navodno, pre ili kasnije biti prinuđena da se pokaje, da prihvati odgovornost i preuzme sve troškove, ako želi da se vrati u ‘evropsku porodicu’. Ovde su čak i komentari suvišni. Aplaudiramo stojeći ovim poludelim klovnovima“, dodao je Medvedev.

Medvedev je razmišljanja ovakvog tipa nazvao „paralelnim univerzumom“.

„Ipak, u tom univerzumu se radi punom parom, i s visokim stepenom verovatnoće inicijativa konvencije će uskoro biti usaglašena, a većina država-članica Saveta Evrope će se pridružiti ovoj konvenciji“, zaključio je on.

Podsetimo, od početka Specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini, Kijev je dobio od Zapada 165 milijardi evra, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja na sednici Saveta bezbednosti UN.

(Sputnjik)