OPTUŽBE evropskih zemalja da su navodno ruski dronovi narušili njihov vazdušni prostor nisu osnovane, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

- U vezi sa nedavnim demaršem nekoliko evropskih prestonica povodom navodnog narušavanja vazdušnog prostora Poljske ruskim bespilotnim letelicama 10. septembra, želela bih da kažem sledeće. Situacija se iznova ponavlja kao po šablonu. Još uvek nisu razjašnjene okolnosti događaja, nije sprovedena neophodna istraga, nisu prikupljeni ubedljivi dokazi, a krivac je već označen. I to je, naravno, Rusija - istakla je diplomata.

Prema njenim rečima, i ovog puta optužbe upućene Rusiji za pokušaje provokacije i namernu eskalaciju, kao što obično biva, neosnovane su.

- Nisu izneti nikakvi konkretni dokazi o zlonamernom delovanju koje se pripisuje našoj zemlji - dodala je ona.

Kako je konstatovala diplomata, kategorično odbijanje Poljske da prihvati konsultacije koje je Ministarstvo odbrane Rusije predložilo u vezi sa situacijom sa dronovima govori „o potpunoj nezainteresovanosti kolektivnog Zapada za utvrđivanje stvarne slike incidenta“.

- Naravno, objašnjenja Ministarstva odbrane Rusije i iznete činjenice se ignorišu. Jasno je da se radi o još jednoj fazi sveobuhvatne informativne kampanje, čiji je cilj demonizacija Rusije i mobilizacija dodatne podrške kijevskom režimu, kao i pokušaj da se osujeti političko rešavanje sukoba u Ukrajini - naglasila je Zaharova.

Koalicija za dronove

Prema njenim rečima, učesnici koalicije za snabdevanje Ukrajine dronovima, u koju ulazi 20 zemalja, zaista bi trebalo da prihvate nepromenljive činjenice svakodnevnih zločina Oružanih snaga Ukrajine, koje svesno izvode napade dronovima na civilne objekte i civile ruskih regiona.

- Moralisanje i demarši od strane država ‘koalicije’ povodom navodnog narušavanja međunarodnog prava od strane Rusije na toj pozadini otvoreno su licemerni i neumesni - istakla je Zaharova.

Pored toga, diplomata je istakla da države-učesnice ove koalicije, koje isporučuju dronove kijevskom režimu, postaju saučesnici zločina koje izvode savremeni „banderovci“ i snose za to potpunu odgovornost.

Incident sa dronovima u Poljskoj

Poljski premijer Donald Tusk u sredu je saopštio da su iznad Poljske oboreni „opasni“ dronovi i naveo da su dronovi ruski, ali nije pružio nikakve dokaze. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen kasnije je rekla da je u pitanju bilo više od deset bespilotnih letelica. Otpravnik poslova ruske ambasade u Varšavi Andrej Ordaš izjavio je kasnije da Poljska nije pružila dokaze o navodnom ruskom poreklu dronova oborenih iznad zemlje.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da poljsko rukovodstvo nije uputilo nikakve zahteve Kremlju za kontakt. Takođe je napomenuo da rukovodstvo EU i NATO svakodnevno optužuje Rusiju za provokacije, ne pokušavajući da pruži argumente.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da tokom koncentrisanog napada ruskih snaga na preduzeća ukrajinske odbrambene industrije u noći 10. septembra nisu bili planirani ciljevi za uništenje na poljskoj teritoriji. U saopštenju se dodaje da je Ministarstvo spremno da održi konsultacije sa poljskim kolegama u vezi sa dronovima koji su navodno prešli granicu.

(Sputnjik)

