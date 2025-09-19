SNAŽNA PORUKA LAVROVA: Rusija će nastaviti da vodi miroljubivu spoljnu politiku
MOSKVA pridaje veliki značaj međunarodnoj humanitarnoj saradnji i u njoj vidi priliku za jačanje atmosfere poverenja, poručio je ruski ministar
Rusija će nastaviti da vodi miroljubivu spoljnu politiku i stoga pridaje veliki značaj međunarodnoj humanitarnoj saradnji, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u obraćanju organizatorima i učesnicima Svetskog festivala mladih u Nižnjem Novgorodu.
- Uprkos turbulentnoj situaciji na globalnoj sceni, Rusija će nastaviti da vodi miroljubivu spoljnu politiku, što podrazumeva spremnost da razvija ravnopravnu i obostrano korisnu saradnju sa svima koji su spremni da sarađuju sa nama na osnovu sličnih principa - poručio je Lavrov.
On je naglasio da Moskva pridaje veliki značaj međunarodnoj humanitarnoj saradnji i u njoj vidi priliku za jačanje atmosfere poverenja.
Podsetio je da su prošle godine mladi ljudi već imali odličnu priliku da razgovaraju u Sočiju, takođe tokom Sveruskog festivala mladih.
- Festival i okupljanje su takođe jasan dokaz da ne nameravamo da se izolujemo ni od koga i da nastavimo da se razvijamo kao otvorena, prijateljska zemlja - dodao je ministar.
Poželeo je okupljenima uspeh u svim poduhvatima, da pronađu nove prijatelje i istomišljenike, i da se upoznaju sa kulturnim i istorijskim nasleđem ruskog Povolžja.
Svetski festival mladih održava se od 17. do 22. septembra.
(RT)
Preporučujemo
VI NISTE NAŠ PRIJATELj: Orban zadao još jedan udarac - poslao pismo švedskom premijeru
19. 09. 2025. u 12:03
PROMENA VLASTI U MOSKVI: Putin otkrio ko stiže na najveće položaje u državi
18. 09. 2025. u 18:59
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)