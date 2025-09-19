SNAŽNA PORUKA LAVROVA: Rusija će nastaviti da vodi miroljubivu spoljnu politiku

MOSKVA pridaje veliki značaj međunarodnoj humanitarnoj saradnji i u njoj vidi priliku za jačanje atmosfere poverenja, poručio je ruski ministar

Rusija će nastaviti da vodi miroljubivu spoljnu politiku i stoga pridaje veliki značaj međunarodnoj humanitarnoj saradnji, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u obraćanju organizatorima i učesnicima Svetskog festivala mladih u Nižnjem Novgorodu.

- Uprkos turbulentnoj situaciji na globalnoj sceni, Rusija će nastaviti da vodi miroljubivu spoljnu politiku, što podrazumeva spremnost da razvija ravnopravnu i obostrano korisnu saradnju sa svima koji su spremni da sarađuju sa nama na osnovu sličnih principa - poručio je Lavrov.

On je naglasio da Moskva pridaje veliki značaj međunarodnoj humanitarnoj saradnji i u njoj vidi priliku za jačanje atmosfere poverenja.

Podsetio je da su prošle godine mladi ljudi već imali odličnu priliku da razgovaraju u Sočiju, takođe tokom Sveruskog festivala mladih.

- Festival i okupljanje su takođe jasan dokaz da ne nameravamo da se izolujemo ni od koga i da nastavimo da se razvijamo kao otvorena, prijateljska zemlja - dodao je ministar.

Poželeo je okupljenima uspeh u svim poduhvatima, da pronađu nove prijatelje i istomišljenike, i da se upoznaju sa kulturnim i istorijskim nasleđem ruskog Povolžja.

Svetski festival mladih održava se od 17. do 22. septembra.

(RT)