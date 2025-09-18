Svet

PUTIN OPLEO PO SOROŠU: NJegovi udžbenici negativno utiču na mlade ljude

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

18. 09. 2025.

RUSKI predsednik Vladimir Putin tokom sastanka sa liderima političkih partijskih frakcija u Državnoj dumi, upozorio je na negativan uticaj udžbenika mađarsko-američkog finansijera i milijardera Džordža Soroša na decu.

Foto: AP foto

"Rekli ste da su im umovi pokvareni Soroševim udžbenicima . Zaista, takav problem je postojao. Mislim da se sada mnogo toga ispravlja. Uprkos svemu, uprkos ovim udžbenicima a njihov negativan uticaj je očigledan, stepen porodične, javne i državne zaštite u našem društvu se ipak pokazao visokim", istakao je Putin, prenosi RIA Novosti.

Dodao je da mladi ljudi pokazuju "patriotizam, spremnost da brane svoju domovinu i poštuju tradicionalne vrednosti". 

Međutim, kako je naveo, "ovo pitanje ipak zahteva stalnu pažnju društva, medija i političkih stranaka".
 

(Tanjug)

