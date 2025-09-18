IZRAEL I DALJE ZASIPA GAZU BOMBAMA: Početak nove kopnene ofanzive u palestinskoj enklavi našiao na osude međunarodne zajednice

POČETAK nove izraelske vojne operacije u gradu Gazi naišao je na velike kritike međunarodne zajednice i sveta. Izraelska vojska (IDF) saopštila je da će, kako očekuje, ofanziva u najvećem gradu u palestinskoj enklavi trajati nekoliko meseci. Istovremeno, američki Stejt department osudio je izveštaj istražne komisije UN u kojoj se zaključuje da je Izrael u Gazi počinio genocid.

Foto: Tanjug/AP photo

- Optuživati Izrael za genocid je vrhunac licemerja. Genocidni događaj je bio 7. oktobra 2023. godine, koji je preduzela teroristička organizacija sa otvoreno genocidnim ambicijama. Izrael je krenuo u rat iz samoodbrane i dosledno je preduzimao korake da minimizira civilne žrtve. To nije genocid. Ovakva vrsta dvosmislenosti UN je dodatni dokaz njenog moralnog bankrota - naveo je portparol Stejt departmenta.

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je povodom novih akcija IDF u Pojasu Gaze da je "pokrenuta moćna operacija protiv poslednjeg velikog uporišta palestinske militantne grupe Hamas". On je, takođe, najavio da će se za dve nedelje sastati u Beloj kući sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

A dok su nove bombe nastavile da padaju na preostale građevine u Gazi, izraelski ministar odrbane Izrael Kac poručio je na "Iksu" da "Gaza gori".

- IDF udara gvozdenom pesnicom na terorističku infrastrukturu, a izraelski vojnici se hrabro bore kako bi stvorili uslove za oslobađanje talaca i poraz Hamasa - naveo je.

IDF veruje da se u gradu Gazi nalazi do 3.000 Hamasovih boraca, zbog čega je nova operacija usmerena na ovaj deo enklave. Procenjuje se da je grad do sada napustilo oko 400.000 Palestinaca, od ukupno milion njih. Pre početka vojne operacije IDF je naredila Palestincima da se evakuišu ka humanitarnoj zoni na jugu enklave. Međutim, deo njih ističe da nemaju dovoljno novca za selidbu, dok drugi tvrde da centralna i južna Gaza nisu bezbedne, jer se i tamo odvijaju vazdušni napadi, preneo je Bi-Bi-Si.

- Opirala sam se dugo, nisam želela da napustim kuću sve dok nisam dobila poziv od izraelskog oficira da se evakuišem. Morala sam da prodam svoj nakit kako bih pokrila troškove raseljavanja - izjavila je Lina el Magrebi (32), majka troje dece.

Amdžad el Navati (33) kaže da je zapanjujuća buka od bombardovanja tokom noći uplašila njegovog bolesnog brata Ahmeda.

- Stalno je stavljao ruke na uši i drhtao od straha. Morao sam da ga smirim i kažem mu da uskoro odlazimo. Bila je to jedna od najgorih noći u njegovom životu.

UN upozoravaju da izraelski plan za okupaciju Gaze dovodi njegovih oko milion palestinskih stanovnika u opasnost od prisilnog raseljavanja. Kritike na račun Izraela stigle su i iz sveta. Katarski MIP poručio je da "najoštrije osuđuje upravo pokrenutu kopnenu ofanzivu Izraela u gradu Gazi", tvrdeći da je cilj operacija preuzimanje potpune kontrole nad enklavom. Kanada je novu kopnenu operaciju u Gazi nazvala "užasnom" i pozvala Izrael da se pridržava međunarodnog prava:

- Ovo pogoršava humanitarnu krizu i ugrožava oslobađanje talaca.

Francuska je, takođe, uputila apel vladi u Tel Avivu apelujući da okonča "ovu destruktivnu kampanju, koja više nema nikakvo vojno opravdanje i što pre nastavi pregovore sa ciljem prekida vatre i oslobađanja svih talaca". Pariz apeluje da Izrael odmah ukine sva ograničenja na ulazak humanitarne pomoći u Gazu.

Japan ne priznaje Palestinu JAPAN za sada neće priznati palestinsku državu, a premijer Šigeru Išiba će propustiti sastanak u vezi sa tim tokom Generalne skupštine UN ovog meseca, izjavili su vladini izvori agenciji Kjodo. - Tokio je odluku očigledno doneo, uzimajući u obzir tekući sukob Hamasa sa Izraelom i stav koji po ovom pitanju ima Vašington, najvažniji saveznik Japana - kažu izvori i dodaju da je vlada Japana zabrinuta da bi priznanje moglo da ojača stav Izraela i pogorša palestinsku humanitarnu krizu.