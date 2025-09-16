"MORAMO NATERATI PUTINA DA GA SE PLAŠI..." Skaj njuz: Zelenski zahteva od Trampa "jasan stav" o okončanju rata

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski pozvao je predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da zauzme "jasan stav" u vezi s okončanjem rata u Ukrajini, naglašavajući potrebu za snažnim ličnim koracima kako bi "naterao (ruskog predsednika Vladimira) Putina da ga se plaši".

Foto Tanjug/AP/

U intervjuu za "Skaj Njuz" u predsedničkoj palati u Kijevu, Zelenski je istakao da je ključ za zaustavljanje sukoba uspostavljanje definisanih bezbednosnih garancija za Ukrajinu. On je naglasio da to može da bude ostvareno samo ako Tramp bude "hrabar" i preduzme konkretne akcije, uključujući paket sankcija Rusiji i obezbeđivanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu.

- Pre nego što okončamo rat, želim da svi sporazumi budu na snazi. Potreban nam je dokument koji podržavaju SAD i svi evropski partneri. Ovo je veoma važno - rekao je Zelenski i dodao da je "jasan stav predsednika Trampa" od presudne važnosti.

Zelenski je takođe pozvao Trampa da preduzme "snažne korake" kako bi zaustavio Putina, naglašavajući da SAD imaju dovoljno resursa za to, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane i sankcije koje bi mogle da oslabe rusku ekonomiju.

- Verujem da su SAD dovoljno jake da same donose odluke. Verujem da Donald Tramp može da nam obezbedi sisteme protivvazdušne odbrane u količini, a SAD ih imaju dovoljno. Takođe sam siguran da SAD mogu da primene dovoljno sankcija kako bi naštetile ruskoj ekonomiji. Evropa je već uvela 18 paketa sankcija protiv Rusije. A sve što sada nedostaje je snažan paket sankcija od SAD - rekao je Zelenski.

Komentari ukrajinskog predsednika usledili su nakon Trampovih ranijih izjava u kojima je pozvao NATO saveznike da prestanu da kupuju rusku naftu i uvedu carine Kini, kako bi se izvršio pritisak na Moskvu.

Zelenski je kritikovao Trampov prethodni susret sa Putinom, tvrdeći da je tada "mnogo dao Putinu". Takođe je komentarisao trenutnu situaciju u vezi s napadima na Ukrajinu, ističući da Putin testira NATO i da želi da vidi reakcije na dodatnu podršku Ukrajini, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane.

U međuvremenu, Tramp danas stiže u državnu posetu Velikoj Britaniji, gde će se sastati s britanskim liderima, uključujući premijera Kira Starmera.

(Tanjug)