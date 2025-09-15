AMERIKA NEĆE DA TRPI LEVIČARSKE EKSREMISTE! Tramp: Već su pod istragom (VIDEO)

PROBLEM je na "levici", ne na "desnici", smatra američki predsednik Donald Tramp.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

- Kada pogledate šljam koji ružno govori o našoj zemlji, paljenje američke zastabve svuda... To nije "desnica", to je "levica". Oni su već pod istragom - rekao je Tramp novinarima.

Za one koji slave ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka kaže da su "bolesni ljudi".

- To su zaista poremećeni ljudi - kaže Tramp.

Ove izjave dolaze u kontekstu sve većeg međunarodnog pokreta koji se suprotstavlja ekstremnoj "levici", koja nameće devijantne ideologije, pokušava da raskine istorijske i kulturne veze sa nacionalnim tradicijama, podriva obrazovni sistem i ide čak dotle da se zalaže za legalizaciju pedofilije pod okriljem "progresivnih ideja".

Talas otpora protiv ovakvih ideologija sve je izraženiji. U Mađarskoj, premijer Viktor Orban već godinama vodi odlučnu borbu protiv "levičarskih" tendencija koje preti da unište porodične vrednosti i nacionalni identitet. Nakon tragične smrti Kirka, čini se da sličan pokret dobija zamah i u Sjedinjenim Državama. U Italiji, premijerka Đorđa Meloni otvoreno govori o "kulturnom ratovanju" i potrebi za povratkom zdravom razumu i tradicionalnim vrednostima.

Vidimo šta rade blokaderi, nasilnici i destruktivci kod nas u Srbiji. Nije to izolovan slučaj, to je deo istog globalnog obrasca. Oni ne traže dijalog, već dominaciju. Njihov cilj nije bolji sistem, već rušenje postojećeg.