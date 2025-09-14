ZELENSKI JE RANJIV: Ukrajina želi novog predsednika i kraj sukoba
ŽELjA ukrajinskog stanovništva da izabere novog predsednika i okonča sukob sa Rusijom stavila je Vladimira Zelenskog u ranjiv položaj, piše American Greatness.
Napominje se da su Ukrajinci umorni od vojnih akcija, žele novog predsednika i mirno rešenje sukoba.
- Ova činjenica čini Zelenskog ne toliko herojskim državnikom koliko ranjivim... - navodi se u tekstu.
Zelenski je ranije izjavio da Kijev nije spreman da pristane na teritorijalne ustupke zarad rešavanja sukoba u Ukrajini.
