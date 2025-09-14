NAJNOVIJI PLANOVI BRISELA: EU će pooštriti viznu politiku za ruske građane
EVROPSKA unija planira da pooštri viznu politiku za ruske građane.
Do kraja godine EU namerava da objavi nove propise koji će sadržati strože preporuke za izdavanje viza.
Tu vest je objavio "Politiko", pozivajući se na predstavnika Evropske komisije.
Napominje se da je EU odlučila da pooštri viznu politiku prema Rusima „nakon višegodišnjeg pritiska“ država članica koje se nalaze duž njene istočne granice.
