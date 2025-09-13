UKRAJINKU ZVERSKI UBIO AMERIKANAC: Isplivali novi detalji iz života mlade Irine

UKRAJINA Irina Zarucka (23), koja je sa porodicom izbegla iz Kijeva u SAD bežeći od rata, brutalno je ubijena u vozu u Šarloti. Njena tragična smrt potresla je sve koji su je poznavali, a porodica kaže da je "zaljubljena u američki san" gradila novi život od nule.

Foto: Profimedia

Irina Zarutska bila je veoma brižna osoba koja je volela da pomaže ljudima, ispričao je njen ujak za People.

Iako još nije savladala engleski jezik, 23-godišnja ukrajinska izbeglica izgradila je snažne veze sa ljudima, kako sa mladima, tako i sa starima za tri godine koje je provela u Severnoj Karolini.

To se jasno videlo na opelu i sahrani prošlog meseca, kojima je prisustvovalo mnogo ljudi čije je živote dotakla otkako su ona, njena majka i dvoje mlađe braće i sestara stigli u SAD iz Kijeva u avgustu 2022. godine, priča njen ujak.

Zarutska je bila "lepak" porodice, kaže on.

Ujak, koji je želeo da ostane anoniman, kaže da je samo iz staračkog doma u kojem je radila u Huntersvilu (Severna Karolina) došlo oko 100 ljudi da oda počast. To je bio jedan od njenih prvih poslova, kaže on. Dom, udaljen kilometar ili dva od kuće koju su on i supruga otvorili za Zarutsku i njenu porodicu, organizovao je autobuse kako bi stanari mogli da prisustvuju opelu.

Irina, njena majka, brat i sestra živeli su sa ujakom i ujnom od dolaska u SAD pa sve do maja.

"Ono što nas je motivisalo da ih izvučemo iz Ukrajine bila je slika na kojoj su se zbijeni krili u skloništu blizu svog stana u Kijevu" kaže on.

"Nisu želeli da dođu u ovu zemlju da budu teret", nastavlja. "Želeli su da dođu da izgrade novi život.".

Zarutskin život tragično je prekinut kada je smrtno izbodena nožem u vozu lake železnice u Šarlotu 22. avgusta. Osumnjičeni, 34-godišnji Dekarlos Braun Mlađi, uhapšen je pod optužbom za ubistvo prvog stepena. Ministarstvo pravde ga je takođe optužilo za izazivanje smrti u javnom prevoznom sistemu.

Naime, Irina se vraćala kući iz picerije u kojoj je radila te večeri kada je ubijena. Njen ujak kaže da je brzo napredovala od početne pozicije do kuvarice. Picerija "Zepeddies" u Šarlotu opisala ju je u saopštenju kao "neverovatnu radnicu" i "pravu prijateljicu". Vlasnik picerije bio je među onima koji su prisustvovali sahrani.

Njena ambicija i šarm izdvajali su je, kaže ujak, i izazivali divljenje mnogih. Od dolaska u SAD, Irina je tražila da radi - čuvala je decu, šetala pse po komšiluku - i učila engleski.

"Bila je zaista, zaista brižna osoba, volela je da pomaže ljudima", kaže on.

Rat u Ukrajini teško joj je padao, ali je ostala fokusirana na ono što želi da postigne u životu, dodaje.

Želela je da postane veterinarski tehničar i, pored rada sa punim radnim vremenom u piceriji, pohađala je časove na koledžu kako bi usavršila engleski. Takođe je učila da vozi.

"Pokušao sam da je naučim da vozi, ali mislim da je jezička barijera u početku otežavala", kaže ujak.

"Ali onda je njen dečko preuzeo stvar i zaista je naučio da vozi."

Irina je štedela novac da kupi svoj prvi auto i očekivalo se da sledećeg meseca položi vozački ispit.

U jednoj od poslednjih razmenjenih poruka, ujak ju je pitao kako je, a ona mu je ponosno rekla da je uspela da kupi auto i nauči da vozi.

"Prvo putovanje koje je planirala nakon što dobije vozačku bilo je da dođe i poseti moju suprugu i mene", ispričao je.

Kaže da želi da se Irina pamti po svom doprinosu društvu i ljubavi prema porodici.

Njeno ubistvo ostavilo je prazninu u tesno povezanoj porodici. Otac nije mogao da prisustvuje sahrani i ukopu, već je sve pratio putem FaceTime poziva, dok je plakao zajedno sa njenom majkom.

Ukrajinska ambasada ponudila je pomoć da se njeni posmrtni ostaci prenesu u domovinu, ali je porodica to odbila - što ujak vidi kao "dubok" dokaz da se Irina "toliko zaljubila u američki san".

Iza nje su ostali roditelji, Ana Zarutska i Stanislav Zarutski, brat i sestra Valerija i Bohdan, kao i životni partner Stas Nikulicija i drugi rođaci.

(Yahoo.com)