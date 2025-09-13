UKRAJINKU ZVERSKI UBIO AMERIKANAC: Isplivali novi detalji iz života mlade Irine
UKRAJINA Irina Zarucka (23), koja je sa porodicom izbegla iz Kijeva u SAD bežeći od rata, brutalno je ubijena u vozu u Šarloti. Njena tragična smrt potresla je sve koji su je poznavali, a porodica kaže da je "zaljubljena u američki san" gradila novi život od nule.
Irina Zarutska bila je veoma brižna osoba koja je volela da pomaže ljudima, ispričao je njen ujak za People.
Iako još nije savladala engleski jezik, 23-godišnja ukrajinska izbeglica izgradila je snažne veze sa ljudima, kako sa mladima, tako i sa starima za tri godine koje je provela u Severnoj Karolini.
To se jasno videlo na opelu i sahrani prošlog meseca, kojima je prisustvovalo mnogo ljudi čije je živote dotakla otkako su ona, njena majka i dvoje mlađe braće i sestara stigli u SAD iz Kijeva u avgustu 2022. godine, priča njen ujak.
Zarutska je bila "lepak" porodice, kaže on.
Ujak, koji je želeo da ostane anoniman, kaže da je samo iz staračkog doma u kojem je radila u Huntersvilu (Severna Karolina) došlo oko 100 ljudi da oda počast. To je bio jedan od njenih prvih poslova, kaže on. Dom, udaljen kilometar ili dva od kuće koju su on i supruga otvorili za Zarutsku i njenu porodicu, organizovao je autobuse kako bi stanari mogli da prisustvuju opelu.
Irina, njena majka, brat i sestra živeli su sa ujakom i ujnom od dolaska u SAD pa sve do maja.
"Ono što nas je motivisalo da ih izvučemo iz Ukrajine bila je slika na kojoj su se zbijeni krili u skloništu blizu svog stana u Kijevu" kaže on.
"Nisu želeli da dođu u ovu zemlju da budu teret", nastavlja. "Želeli su da dođu da izgrade novi život.".
Zarutskin život tragično je prekinut kada je smrtno izbodena nožem u vozu lake železnice u Šarlotu 22. avgusta. Osumnjičeni, 34-godišnji Dekarlos Braun Mlađi, uhapšen je pod optužbom za ubistvo prvog stepena. Ministarstvo pravde ga je takođe optužilo za izazivanje smrti u javnom prevoznom sistemu.
Naime, Irina se vraćala kući iz picerije u kojoj je radila te večeri kada je ubijena. Njen ujak kaže da je brzo napredovala od početne pozicije do kuvarice. Picerija "Zepeddies" u Šarlotu opisala ju je u saopštenju kao "neverovatnu radnicu" i "pravu prijateljicu". Vlasnik picerije bio je među onima koji su prisustvovali sahrani.
Njena ambicija i šarm izdvajali su je, kaže ujak, i izazivali divljenje mnogih. Od dolaska u SAD, Irina je tražila da radi - čuvala je decu, šetala pse po komšiluku - i učila engleski.
"Bila je zaista, zaista brižna osoba, volela je da pomaže ljudima", kaže on.
Rat u Ukrajini teško joj je padao, ali je ostala fokusirana na ono što želi da postigne u životu, dodaje.
Želela je da postane veterinarski tehničar i, pored rada sa punim radnim vremenom u piceriji, pohađala je časove na koledžu kako bi usavršila engleski. Takođe je učila da vozi.
"Pokušao sam da je naučim da vozi, ali mislim da je jezička barijera u početku otežavala", kaže ujak.
"Ali onda je njen dečko preuzeo stvar i zaista je naučio da vozi."
Irina je štedela novac da kupi svoj prvi auto i očekivalo se da sledećeg meseca položi vozački ispit.
U jednoj od poslednjih razmenjenih poruka, ujak ju je pitao kako je, a ona mu je ponosno rekla da je uspela da kupi auto i nauči da vozi.
"Prvo putovanje koje je planirala nakon što dobije vozačku bilo je da dođe i poseti moju suprugu i mene", ispričao je.
Kaže da želi da se Irina pamti po svom doprinosu društvu i ljubavi prema porodici.
Njeno ubistvo ostavilo je prazninu u tesno povezanoj porodici. Otac nije mogao da prisustvuje sahrani i ukopu, već je sve pratio putem FaceTime poziva, dok je plakao zajedno sa njenom majkom.
Ukrajinska ambasada ponudila je pomoć da se njeni posmrtni ostaci prenesu u domovinu, ali je porodica to odbila - što ujak vidi kao "dubok" dokaz da se Irina "toliko zaljubila u američki san".
Iza nje su ostali roditelji, Ana Zarutska i Stanislav Zarutski, brat i sestra Valerija i Bohdan, kao i životni partner Stas Nikulicija i drugi rođaci.
