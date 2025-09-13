NAKON 51 MRTVOG I VIŠE OD 1300 POVREĐENIH: Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu
NEPALSKI predsednik Ramčandra Paudel raspustio je parlament i pozvao na nove izbore 5. marta, saopštila je njegova kancelarija.
Ova objava je usledila samo nekoliko sati nakon što je Paudel imenovao bivšu predsednicu Vrhovnog suda Sušilu Karki za privremenu premijerku, prvu ženu na čelu vlade u istoriji zemlje, prenosi Rojters.
„Predsednik je raspustio Predstavnički dom i odredio 5. mart 2026. godine, četvrtak, za izbore“, navodi se u saopštenju iz predsedničkog kabineta.
Karki je imenovana nakon dva dana intenzivnih pregovora između Paudela, načelnika vojske Ašoka Radža Sigdela i vođa protesta koji stoje iza nemira u Nepalu, u kojima je poginulo najmanje 51 osoba, a povređeno više od 1.300.
Indija, južni sused Nepala, poručila je da se nada da će razvoj događaja pomoći u negovanju mira i stabilnosti.
„Iskrene čestitke poštovanoj Sušili Karki na preuzimanju funkcije premijera privremene vlade Nepala. Indija je u potpunosti posvećena miru, napretku i prosperitetu nepalske braće i sestara“, rekao je indijski premijer Narendra Modi u objavi na društvenoj mreži Iks.
Nasilje je prestalo tek nakon što je premijer Šarma Oli podneo ostavku u utorak.
Nepal se bori sa političkom i ekonomskom nestabilnošću od ukidanja monarhije 2008. godine, dok nedostatak radnih mesta tera milione mladih ljudi da traže posao u drugim zemljama poput Južne Koreje i Malezije i onih na Bliskom istoku.
Zemlja od 30 miliona ljudi, smeštena između Kine i Indije, polako se vratila uobičajenom funkcionisanju u petak, navodi Rojters.
Prodavnice su ponovo otvorene, automobili su ponovo na putevima, a policija je pendrecima zamenila oružje koje je koristila ranije ove nedelje.
