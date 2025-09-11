FRANCUSKA ŠALJE RAFALE U POLJSKU: Makron poslao jasnu poruku Moskvi

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron objavio je danas da će Francuska poslati tri borbena aviona Rafal kako bi pomogla u zaštiti vazdušnog prostora Poljske, u okviru saradnje sa NATO-om, nakon niza incidenata sa ruskim dronovima na teritoriji Poljske.

Foto: AP Photo/Michel Euler

- Nakon upada ruski dronova u Poljsku, odlučio sam da rasporedim tri borbena aviona Rafal kako bih doprineo zaštiti poljskog vazdušnog prostora i istočnog krila NATO-a, zajedno sa našim saveznicima - naveo je Makron na platformi Iks.

On je dodao da je ovu "obavezu" preuzeo juče u razgovoru sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom, kao i da je o ovom pitanju razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i britanskim premijerom Kirom Starmerom, koji su takođe angažovani u odbrani istočnog krila.

- Bezbednost evropskog kontinenta je naš apsolutni prioritet. Nećemo popustiti pred rastućim zastrašivanjem od strane Rusije - poručio je Makron.

(Tanjug)