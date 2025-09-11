FRANCUSKA ŠALJE RAFALE U POLJSKU: Makron poslao jasnu poruku Moskvi
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron objavio je danas da će Francuska poslati tri borbena aviona Rafal kako bi pomogla u zaštiti vazdušnog prostora Poljske, u okviru saradnje sa NATO-om, nakon niza incidenata sa ruskim dronovima na teritoriji Poljske.
- Nakon upada ruski dronova u Poljsku, odlučio sam da rasporedim tri borbena aviona Rafal kako bih doprineo zaštiti poljskog vazdušnog prostora i istočnog krila NATO-a, zajedno sa našim saveznicima - naveo je Makron na platformi Iks.
On je dodao da je ovu "obavezu" preuzeo juče u razgovoru sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom, kao i da je o ovom pitanju razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i britanskim premijerom Kirom Starmerom, koji su takođe angažovani u odbrani istočnog krila.
- Bezbednost evropskog kontinenta je naš apsolutni prioritet. Nećemo popustiti pred rastućim zastrašivanjem od strane Rusije - poručio je Makron.
(Tanjug)
Preporučujemo
PRVI DAN NA FUNKCIJI U SENCI NASILNIH PROTESTA: Lekorni obećao dramatične promene u vladi
11. 09. 2025. u 13:13
BLISKA SARADNjA EVROPE I SAD? Makron razgovarao sa Trampom
11. 09. 2025. u 00:20
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)