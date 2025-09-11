Svet

ŽENI PESNICA U GLAVU: EU policija na nivou zadatka (VIDEO)

В. Н.

11. 09. 2025. u 14:52

POLICIJA EU po kratkom postupku se obračunava sa demonstrantima koji remete javni red.

ЖЕНИ ПЕСНИЦА У ГЛАВУ: ЕУ полиција на нивоу задатка (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

I dok su pripadnici policije u Berlinu vodili jednog demonstrantima, bukvalno ga vukući, jedna žena se umešala.

Ubrzo je usledila pesnica u glavu.

Pogledajte nemačku policiju u akciji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)