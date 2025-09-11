Svet

U RIMU NAĐENO 251.000 NEOSIGURANIH VOZILA: Nedisiciplinovani vozači platiće skupo svoju neodgovornost

Milica Ostojić

11. 09. 2025. u 10:47

Po sakupljenim podacima završno sa 2024. godinom u Rimu ima 9,4 posto učesnika u saobraćaju koji nemaju osigurana vozila i time je grad postao najkritičniji prostor kršenja pravila o osiguranju, a time predstavlja i opasnost po kolektivnu bezbednost.

Foto: Novosti

U Rimu jedan od deset automobila nije osiguran i taj broj je uvećan u odnosu na upisane neodgovorne vozače u odnosu na 2022. godinu. Na nacionalnom nivou Rim prednjači i to je daleko više iznad proseka na Apeninskom poluostrvu, gde je sabrano kako je takvih neodgovornih 6,1 procenat. I to ne predstavlja samo kršenje zakona već nosi i kolektivnu cenu, u slučaju incidenta nadoknada je iz Fonda za Garanciju žrtve na putevima, što znači finansijsko opterećenje za čitavu zajednicu.

Za verovali ili ne, pokazatelji po regionima donose izenađujući podatak da je najveći broj neosiguranih vozila u regionu Lombardiji, 420.000, potom slede Kampanija 374.000, Lacio 330.000, Sicilija 315.000. U sveukupnom broju prednjači sever Italije sa 1.154.000, Jug 1.101.000, a centralni deo 660.000 neosiguranih vozila koja se kreću putevima Lepe zemlje.

Ali, sprovedeno istraživanja pokazuje šta je i glavni uzročnik neosiguravanja vozila, to je uvećanje siromaštva, jer su u jednoj godini dva puta povećane cene osiguranja, i posebno velika cena prvog osiguranja vozila.

Akcija karabinjera u Rimu u kontrolama kampova gde žive Romi donela je istinski zastrašujuće podatke, najveći broj vlasnika vozila nema osiguranje, a među identifkovanim je 39 poreklom iz Bosne i Hercegovine.

