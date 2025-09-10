POVREĐENO NAJMANJE 30 OSOBA: Vozaču tramvaja pozlilo, pa udario u autobus
NAJMANjE 30 ljudi je povređeno kada se tramvaj sudario sa parkiranim gradskim autobusom danas u grčkoj luci Pirej.
Kako navodi Katimerini, tramvaj je udario u zadnji deo autobusa nakon što se zaustavio na stajalištu blizu fudbalskog stadiona Karaiskakis.
Smatra se da su sve povrede lakše.
- Prema početnim informacijama i izjavama vozača tramvaja, on se tokom putovanja osećao loše i zato se sudario sa autobusom. Sistem za kočenje voza u hitnim slučajevima aktiviran je pre sudara, što je ograničilo njegovu težinu - saopštila je Služba atinskog gradskog železničkog transporta.
Na licu mesta bile su i službe hitne pomoći.
(Tanjug)
Preporučujemo
GRCI POOŠTRILI KAZNE ZA PREKRŠAJ U SAOBRAĆAJU: Turistima se ovo nikako neće dopasti
09. 09. 2025. u 15:39
SNAŽAN ZEMLjOTRES POGODIO GRČKU: Osetio se i u Atini
09. 09. 2025. u 07:20
PRIJAVLjEN SNAŽAN ZEMLjOTRES U REGIONU: Evo gde je bio epicentar
06. 09. 2025. u 10:19
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)