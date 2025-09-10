Svet

POVREĐENO NAJMANJE 30 OSOBA: Vozaču tramvaja pozlilo, pa udario u autobus

10. 09. 2025. u 23:40

NAJMANjE 30 ljudi je povređeno kada se tramvaj sudario sa parkiranim gradskim autobusom danas u grčkoj luci Pirej.

Kako navodi Katimerini, tramvaj je udario u zadnji deo autobusa nakon što se zaustavio na stajalištu blizu fudbalskog stadiona Karaiskakis.

Smatra se da su sve povrede lakše.

- Prema početnim informacijama i izjavama vozača tramvaja, on se tokom putovanja osećao loše i zato se sudario sa autobusom. Sistem za kočenje voza u hitnim slučajevima aktiviran je pre sudara, što je ograničilo njegovu težinu - saopštila je Služba atinskog gradskog železničkog transporta.

Na licu mesta bile su i službe hitne pomoći.

(Tanjug)

