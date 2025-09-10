Svet

PRVI SNIMAK: Ovako je upucan Trampov saradnik Čarli Kirk u Juti (VIDEO)

D.K.

10. 09. 2025. u 21:06 >> 21:09

ČARLI Kirk, saradnik američkog predsednika Donalda Trampa upucan je danas na jednom događaju u Juti.

Foto: Tviter printskrin/AZ_Intel_

Na društvenim mrežama je objavljen snimak napada. Na snimku se vidi Kirk kako razgovara sa svojim pristalicama pod jednim šatorom nakon čega se iznenada čuje pucnjava.

Ubrzo dolazi o panike i vriske i okupljeni počinju da beže. Za sada sene zna stepen njegovih povreda.

