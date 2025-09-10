PRVI SNIMAK: Ovako je upucan Trampov saradnik Čarli Kirk u Juti (VIDEO)
ČARLI Kirk, saradnik američkog predsednika Donalda Trampa upucan je danas na jednom događaju u Juti.
Na društvenim mrežama je objavljen snimak napada. Na snimku se vidi Kirk kako razgovara sa svojim pristalicama pod jednim šatorom nakon čega se iznenada čuje pucnjava.
Ubrzo dolazi o panike i vriske i okupljeni počinju da beže. Za sada sene zna stepen njegovih povreda.
