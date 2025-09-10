ŠTA SE OVO DEŠAVA? Poljska hitno prebacuje trupe na granicu sa Belorusijom

ORUŽANE snage Poljske prebacuju svoje jedinice ka granici sa Belorusijom, snimke je objavila beloruska državna televizija „Prvi informativni“.

Foto: Jutjub/AiirSource Military/Vikipedija

Kako se ističe, Poljska prebacuje vojsku na granicu sa Belorusijom nakon što je najavljeno zatvaranje graničnih prelaza, uključujući i železničke. Na snimcima se vidi kolona vojnih vozila koja se kreće drumskim putem.

Ipak, zvaničnih saopštenja o tome nije bilo ni sa beloruske, ni sa poljske strane.



U sredu je ministar spoljnih poslova Belorusije Maksim Riženjkov izjavio da Poljska sprovodi aktivan kurs militarizacije, između ostalih i na beloruskoj granici. Prema njegovim rečima, „pojas sa žicom pretvoren je gotovo u zonu borbenih dejstava“ između zemalja.

Trenutno Poljska zajedno sa NATO izvodi vojne vežbe „Gvozdeni zaštitnik“, u kojima je angažovano oko 34.000 vojnika i 600 jedinica tehnike. U Varšavi tvrde da su manevri organizovani kao odgovor na belorusko-ruske vežbe „Zapad-2025“, koje će se održati od 12. do 16. septembra. 9. septembra poljski premijer Donald Tusk najavio je zatvaranje granice sa Belorusijom u noći između 11. i 12. septembra zbog vežbi „Zapad-2025“.

(Sputnjik)