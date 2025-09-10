"GDE SU VAM DOKAZI?!": Prva reakcija Rusije nakon upada dronova u Poljsku
POLjSKA nije predstavila dokaze da su dronovi oboreni iznad teritorije te zemlje ruskog porekla, izjavio je danas otpravnik poslova Rusije u Poljskoj Andrej Ordaš.
- Smatramo da su optužbe neosnovane. Nisu predstavljeni dokazi da su ovi dronovi ruskog porekla - rekao je on za RIA Novosti.
Ruski ambasador u Varšavi Sergej Andrejev rekao je da Poljska nikada nije pružila dokaze da je Rusija povredila vazdušni prostor te zemlje.
Poljske vlasti su jutros saopštile da su oborile nekoliko ruskih dronova koji su tokom protekle noći upali u poljski vazdušni prostor, a da su pronađeni ostaci jednog u blizini Lublina, dok su evropski zvaničnici naveli da se radi o namernom ruskom upadu.
(Blic)
