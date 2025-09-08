ZEMLJA ZA ŽIVOT: De Golov unuk želi da se preseli u Rusiju

UNUK prvog francuskog predsednika Šarla de Gola, Pjer de Gol, rekao je da bi želeo da se preseli u Rusiju sa suprugom.

Foto: Jutjub/LCI

To je rekao studentima Ruskog državnog socijalnog univerziteta.

- Moja žena i ja bismo želeli da se nastanimo u Rusiji - kazao je on, prenose RIA Novosti.

De Gol je takođe izrazio nadu da će njihova deca jednog dana moći da studiraju na ovom univerzitetu.