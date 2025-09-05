Svet

TRAŽIO OD NASTAVNICE DA PRIČAJU, A ONDA JE IZBO ISPRED UČIONICE: Nemačka policija ubila dečaka (17) nakon napada, evo i zašto

В.Н

05. 09. 2025. u 17:40

DEČAK (17) sa Kosova ubijen je danas u Nemačkoj, u Esenu, nakon što je prethodno svoju nastavnicu (45) izbo nožem.

Foto: Shutterstock

Napad na učiteljicu dogodio se nešto iza 9 časova, tokom malog odmora.

Prema navodima nemačkih medija, učenik sa Kosova, koji je prethodno bio na času, ispred učionice je zaustavio nastavnicu i od nje tražio da popričaju. U sledećem trenutku su bili u učionici i on je izvukao nož i počeo da je ubada u stomak.

Motiv ovog jezivog napada i dalje je nepoznat, a dečak se nakon ranjavanja nesrećne žene dao u beg. Dok je on bežao od škole, hitna pomoć je uspela da stabilizuje stanje nastavnice i prebaci je u bolnicu. Prema poslednjim informacijama, ona nije životno ugrožena.

Policiji je potom oko 11 sati stigla dojava građana da su u parku, koji je udaljen oko 3 kilometra udaljen od škole gde se dogodio napad ugledali osumnjičenog i brojne policijske ekipe su odjurile na lice mesta.

Kada su dečaku krenuli da prilaze specijalci, tinejdžer je navodno izvukao nož i krenuo da trči u njihovom pravcu. Tada su oni otvorili vatru i upucali ga.

(Kurir)

