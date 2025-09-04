RUS PRONAĐEN U LOKVI KRVI: Prvo ubistvo u istoriji najvećeg festivala

NA FESTIVALU Burning Man u Nevadi, po prvi put u istoriji festivala, Rus Vadim Kruglov brutalno je ubijen. Njegova smrt šokirala je posetioce i izazvala istragu u kojoj učestvuju policija i prijatelji žrtve, dok se tragovi događaja pokušavaju rekonstruisati.

Na najvećem festivalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Burning Man, po prvi put u istoriji dogodilo se ubistvo. Naime, 30. avgusta, na dan velikog spaljivanja drvene figure, posetioci festivala pronašli su telo muškarca u lokvi krvi. U pitanju je bio Rus Vadim Kruglov, rodom iz Omska, koji se u SAD preselio 2016. godine. Bio je to njegov prvi dolazak u pustinju Black Rock u Nevadi sa sopstvenom umetničkom instalacijom, ali nažalost i poslednje putovanje. Incident je šokirao Ameriku, a društvene mreže preplavljene su spekulacijama i pričama o čudnim događajima tokom festivala. Portal Lenta.ru je istražio šta se trenutno zna o ovom slučaju.

Kruglov je misteriozno nestao nekoliko dana nakon početka festivala. Burning Man je 2025. godine proslavio 40 godina postojanja, a mnogi su ga posetili prvi put upravo zbog jubileja. Privremeno naselje u Black Rock City-ju bilo je postavljeno u polukrug u obliku sata, sa ulicama označenim brojevima. Poslednjeg dana festivala, odmah nakon zalaska sunca, jedan od učesnika prijavio je šerifu Pershing okruga da je pronašao telo nepoznatog muškarca, koje je ležalo između ulica oko 8:00 i 8:45.

Bio "svetla i dobra osoba"

Policija je po dolasku potvrdila smrt i odmah pokrenula istragu. Područje je ograđeno, stanovnici najbližeg kampa ispitani, a telo prebačeno u Kancelariju za medicinsko veštačenje okruga Washoe. Već 2. septembra, na osnovu otisaka prstiju, potvrđeno je da je reč o 37-godišnjem Vadimu Kruglovu, koji je živeo u saveznoj državi Vašington i radio u IT sektoru. On je prvi put otišao na Burning Man 24. avgusta, a nekoliko dana kasnije misteriozno nestao.

Svi koji su ga sreli pamte ga kao svetlu i vedru osobu. Kruglov, bivši stjuard ruske aviokompanije Transaero, imao je kamp nazvan „Luminary Love“ i instalaciju „Mirror Heart“ ispred šatora. Festivalci ga opisuju kao slobodnog umetnika koji je sa ponosom pokazivao svoj prvi rad na festivalu.

Njegova prijateljica Niki Šmit izjavila je: „Sreli smo ga na Playa Alchemiku i zajedno se igrali. Dao nam je nalepnice svog kampa i pokazao fotografije umetničke instalacije u obliku srca. Bio je veoma ponosan i srećan.“

Bio smešten u vrlo mračnoj zoni festivala

Kruglov je nekoliko dana pre spaljivanja drvene figure iznenada nestao. Njegova prijateljica Sofija Ščerbakova podigla je uzbunu na Instagramu i od tada aktivno sarađuje sa istragom. Prema svedočenjima, Kruglov je poslednji put viđen oko 6 ujutru 30. avgusta kako igra sa nepoznatim muškarcem sa tamnim naočarima. Njegov kamp bio je u tzv. „jeftinoj zoni“, gde je tokom večeri bilo vrlo mračno.

Policija sumnja da je ubistvo bilo namerno i da je Kruglov ubijen tokom svađe. Jedan od svedoka, Kris Rejgl, napisao je da su komšije čule glasne vike i da je moguće da je ubica koristio Boovijev nož.

Nesreće i zločini retkost

Iako je Burning Man poznat po slobodnom duhu, zločini i nesreće se povremeno događaju. Prethodnih dana, policija je uhapsila muškarca sa vatrenim oružjem i drogom, kao i drugog muškarca zbog seksualnog napada i provale. Smrt Kruglova je prvo ubistvo u istoriji festivala.

Istraga je otežana jer Black Rock City nestaje odmah po završetku festivala, a nadzorne kamere gotovo da ne postoje. Prijatelji i rođaci Kruglova prikupljaju sredstva za njegov povratak u Omsk, gde će biti sahranjen pored svojih najmilijih. Njegova sestra Olga Ler ističe da je Vadim bio osoba koja je uvek težila najboljem i sanjala život u Americi.

