"PUTIN I ZELENSKI NISU SPREMNI" Tramp objavio - Uskoro će se nešto dogoditi u Ukrajini

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se uskoro "nešto dogoditi" u Ukrajini, ali da ruski predsednik Vladimir Putin i ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski još uvek nisu spremni za to.

Foto: Tanjug

On je rekao da je ''realističan i optimističan'' povodom postizanja mira u Ukrajini, dodavši da pažljivo prati akcije koje preduzimaju Putin i Zelenski.

- Pratio sam to, video sam to i razgovarao sam o tome sa predsednikom Putinom i predsednikom Zelenskim. Nešto će se desiti, ali oni još nisu spremni. Ali nešto će se desiti. Mi ćemo to uraditi - rekao je on u telefonskom intervjuu za CBS.

Govoreći o nedavnom napadu Rusije na Ukrajinu, u kojem je ubijeno 15 ljudi, Tramp je rekao da je nezadovoljan situacijom, ali da će nastaviti da se zalaže za mirovni sporazum.

Tramp je istakao da misli da će se sve srediti, ali da se ispostavilo da pregovori sa Rusijom nisu jednostavni.

- Iskreno, mislio sam da bi onaj sa Rusijom bio lakši od onih koje sam zaustavio, ali čini se da je to nešto što je malo teže - ocenio je Tramp.

Predsednik SAD je rekao je da je njegov pristup mnogim diplomatskim pregovorima, bilo da su sa Rusijom i Ukrajinom ili sa drugim zaraćenim nacijama, da okupi ključne lidere u jednoj prostoriji i da SAD posreduju u postizanju sporazuma u ​​realnom vremenu, često uz njegovo vođstvo, a da pritom ne otpisuje nijednu mogućnost. Taj pristup, kako je rekao, zahteva strpljenje, čak i kada se traži brzo rešenje, ali on veruje da se isplatio u drugim mirovnim sporazumima ove godine.

- Imali smo neke veoma dobre dane, srećom, i kada ih okupim u prostoriji, ili ih barem nateram da razgovaraju, čini se da funkcionišu. Spasili smo milione života - rekao je Tramp. On je dodao da je gledao vojnu paradu u Pekingu, kojoj su prisustvovali Putin, severnokorejski lider Kim Džong Un i kineski predsednik Si Đinping.

- Razumem razlog zašto su to radili i nadali su se da posmatram, a ja sam posmatrao. Moj odnos sa svima njima je veoma dobar. Sazna ćemo koliko je dobar tokom naredne nedelje ili dve - dodao je Tramp.

(Tanjug)

